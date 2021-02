Fermeture de la bibliothèque du ministère de la Culture

Le ministère de la Culture et des Communications a procédé récemment et sans bruit à la fermeture de son centre de documentation de Québec, connu sous le nom de « bibliothèque ministérielle » sur son site Web. Un communiqué du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) du 28 janvier nous apprend que les postes des deux documentalistes qui y étaient affectés ont été abolis à la suite de la réaffectation de l’un et de la prise de retraite de l’autre.

Cette décision est difficile à comprendre et à justifier. À l’interne, les fonctionnaires du ministère chargés d’élaborer des dossiers seront coupés d’une source d’information à jour, facile d’accès et fiable. Ils devront s’en remettre à des sources extérieures plutôt qu’à l’expertise de documentalistes professionnels pour les guider.

Même si ce centre de documentation spécialisé était d’abord destiné à un usage interne, de nombreux spécialistes y ont eu accès depuis plusieurs décennies, notamment les chercheurs en analyse des politiques culturelles, les historiens, les ethnologues, les sociologues, les archéologues, les spécialistes du patrimoine et les agents de développement culturel. La bibliothèque a ainsi constitué, au fil des ans, un lieu d’échanges et un lien entre le ministère et le milieu de la recherche. En plus de réunir sous un même toit les informations récentes dans le domaine culturel, ce centre constitue un véritable patrimoine documentaire. On y trouve toutes les études et anciens rapports spécialisés commandés par le ministère au fil des années depuis sa fondation, en 1961. Il y a là des dossiers colligés et des documents imprimés qui entrent dans la catégorie dite de la « littérature grise » et qu’on ne retrouve pas dans les bibliothèques universitaires ou ailleurs. Faut-il le rappeler, TOUT n’est pas numérisé et disponible sur Internet.

Nous demandons instamment à la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, de réviser cette décision et de pourvoir les postes vacants de documentalistes. Sans personnel d’accueil, le centre de documentation sera irrémédiablement fermé à la recherche. À terme, cette documentation risque d’être dispersée ou élaguée, comme ce fut le cas pour plusieurs dossiers, dont le Macro-Inventaire du patrimoine québécois, réalisé de 1977 à 1983 pour l’ensemble des régions du Québec. C’est parce qu’elle est rassemblée et organisée qu’une collection documentaire devient un point de repère et qu’elle sert efficacement le savoir. Une bibliothèque démembrée et fragmentée cesse tout simplement d’exister. Si la décision du ministère reste sans appel, il faut qu’un inventaire complet de ce patrimoine documentaire soit effectué dans les meilleurs délais par un comité d’experts, en collaboration avec BAnQ, pour voir à sa conservation et à son accessibilité dans l’avenir.

Il est difficile de comprendre qu’un ministère qui se situe au carrefour des questions qui touchent de si près l’essence même d’un peuple se prive ainsi d’un outil documentaire pouvant servir sa compréhension des dossiers et ses orientations futures.

*La Société des Dix (membres actifs et membres émérites) : Bernard Andrès, Denys Delâge, Dominique Deslandres, Andrée Fortin, Gilles Gallichan, Jocelyne Mathieu, Fernand Harvey, Louis-Georges Harvey, Laurier Lacroix, Yvan Lamonde, Simon Langlois, Marie-Thérèse Lefebvre, Michel Lessard, Louise Pothier, Lucie Robert, Jean Simard