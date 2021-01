Les valses-hésitations du gouvernement Legault

Dans mon quartier, où se côtoient des premiers immigrants, des mangeurs de quinoa, des groupes ultraorthodoxes, des hipsters multicolores, des jeunes familles, des propriétaires de Tesla, etc., il m’est toujours apparu difficile de tracer une ligne claire entre les différents espaces de dialogues qui s’y croisent. À l’échelle du Québec, il faut alors imaginer une diversité encore plus grande de personnes, de genres, de microcosmes et d’enjeux sociaux naviguant souvent à vue entre la fiction du monde dans lequel nous vivons et la franche réalité du quotidien.

Cela dit, je suis toujours étonné d’entendre le niveau de langage infantilisant utilisé par le premier ministre François Legault pour s’adresser à la population depuis le printemps dernier, sans tenir compte de sa diversité justement. Un ton assez paternaliste, comme celui du docteur Horacio Arruda. Sans parler aussi du côté brouillon et chaotique de plusieurs de leurs prestations publiques et des innombrables contradictions et improvisations qui en ont fait la marque de commerce depuis le début de cette crise. Ces valses-hésitations, ces pas en avant, ces pas en arrière surtout, dont on a tous essayé de suivre la cadence et auxquels on a tenté d’apporter notre soutien et notre compréhension au cours des derniers mois… avec beaucoup de patience… avec beaucoup de découragement.

Il faut réécouter en cette matière, non pas sans rire (ou pleurer), le bon docteur Arruda, en mars dernier, répondre à la question d’un journaliste sur l’imposition probable d’un couvre-feu au Québec. Selon le directeur national de la santé publique du Québec, jamais l’idée d’un couvre-feu ne pourrait être envisagée dans le cas d’une pandémie, cette mesure extrême n’étant réservée qu’en cas de guerre ou autres situations graves du même genre. Pas au Québec en tout cas. Et nous voilà les deux pieds dedans avec pour résultats une multiplication de mesures et de décrets en pagaille et une répression policière qui s’accentue de jour en jour.

Remettre le train sur les rails

Nous comprenons tous que notre système de santé est vacillant et qu’il faut le supporter. Nous savons tous que ce système de santé a été mis à mal par les précédents gouvernements, que la réforme Barrette lui a donné son coup de grâce en 2014 ; que les CHSLD et les RPA opéraient dans des conditions lamentables depuis longtemps mettant à risque la santé déjà fragile de leurs résidents et celle du personnel de la santé en général. Nous le savions. Mais ce que nous savons surtout aujourd’hui, c’est que ces cafouillages doivent cesser, tout comme doivent cesser ces tensions inutiles avec le gouvernement fédéral.

Il est temps pour le cabinet du premier ministre Legault de se recentrer et de poser toutes les actions nécessaires pour accélérer la campagne de vaccination contre la COVID-19. Un point c’est tout. Et ce n’est pas en distribuant des contraventions à tout vent qu’il y parviendra. Cessons de nous comparer aux autres provinces du Canada ou de chercher des coupables dans la foule ou chez nos oiseaux qui reviennent du Sud. On a beau nous raconter cette lumière qui point au bout du tunnel, il faudrait à tout le moins remettre le train sur ses rails pour s’y rendre. Il faut arrêter de tourner en rond et mettre fin immédiatement à ce couvre-feu absurde qui nous prive gravement de nos libertés individuelles et collectives ; qui mine profondément notre état de santé mentale. On n’a pas voté pour ça.