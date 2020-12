Les causes d’agression sexuelle et la prépondérance des probabilités

Je suis un naïf semeur d’utopies. Cela m’amène à poser des questions naïves et à proposer des solutions utopiques. En fin de compte, je me retrouve souvent à n’avoir en main que l’énigmatique conclusion de la réflexion d’Eduardo Galeano à propos de l’utopie : « J’aurai beau avancer, je ne l’atteindrai jamais. Alors à quoi sert l’utopie ? À cela : à avancer. » Voyons voir ce qu’il en est de celle-ci.

Je suis à la fois inquiet et déçu de l’état actuel du droit quand il s’agit d’assister les victimes d’agressions sexuelles et de violences conjugales. Cela m’amène à poser des questions indiscrètes au législateur. En voici quelques-unes à propos de cette culture bancale de droit qui, en l’espèce, protège mieux l’accusé que la victime.

Pourquoi le droit à la vie, à la sûreté et à l’intégrité de la personne et le droit à la présomption d’innocence ne seraient-ils pas des droits d’égale noblesse et d’égale importance ?

Comment peut-on tolérer plus longtemps que le droit oblige des juges à faire bénéficier les accusés du doute raisonnable même s’ils ne trouvent pas leur témoignage crédible et celui de la victime plutôt crédible ?

Pourquoi la victime a-t-elle le fardeau de construire une gigantesque preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du suspect, alors que celui-ci peut s’en tirer en demandant à ses astucieux avocats de lever un p’tit doute raisonnable ?

Pourquoi ne pas assortir les droits de la victime d’agression sexuelle d’une protection analogue à celle qui garantit le droit à la présomption d’innocence d’un suspect ?

Maintenant que la peine de mort est abolie, pourquoi la perspective de condamner un innocent demeure-t-elle encore infiniment plus détestable que celle d’acquitter un suspect qui aurait été trouvé coupable s’il avait été jugé selon la prépondérance des probabilités ?

Considérant toutes ces questions auxquelles je ne trouve pas de réponse, j’en suis venu à penser qu’il n’y avait pas de demi-mesure apte à assurer aux victimes d’agression sexuelle ou de violence conjugale un procès plus juste et plus équitable que ne le permet l’état actuel du droit en l’espèce. Je suggère donc que, dans les causes d’agression sexuelle et de violence conjugale et dans ces causes seulement, ce soit la règle de la prépondérance des probabilités (le juge décide quelle est la preuve la plus convaincante) qui s’applique au moment du procès plutôt que celle de l’exigence d’une preuve hors de tout doute raisonnable.

Les hautes exigences de la Direction des poursuites criminelles et pénales garantissent la protection du suspect jusqu’au procès s’il a lieu. Par ailleurs, la création de tribunaux spécialisés en l’espèce et de programmes de formation des juges recommandée par le comité parlementaire sur l’accompagnement des victimes achèverait de garantir la qualité des décisions prises selon la règle de la prépondérance des probabilités.

J’entends déjà gronder le tsunami d’objections de toutes sortes et de toutes parts. On dira : c’est une question de compétence fédérale. Il faudrait donc que tout le Canada soit d’accord. De plus, la présomption d’innocence fait partie de la Déclaration des droits de la personne qui fait partie de la Constitution canadienne (alinéa 11d]). Ce qui en ferait un débat constitutionnel, un genre dont le public en général n’est pas friand. Sans compter que le Québec n’a jamais signé cette constitution.

Pour en arriver à ce qui pourrait être une sorte de nirvana de l’égalité entre les femmes et les hommes en ces matières, l’idéal serait donc que le Québec soit souverain et maître de son droit. D’ici là, on peut toujours espérer que cette utopie « fasse avancer » et soit reprise et portée par des groupes de défense de victimes d’agressions sexuelles.