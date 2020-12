Mise en contexte : mes propos ne se veulent pas partisans, mais simplement reconnaissants. On parle souvent de la charge mentale que portent certaines femmes qui doivent performer au travail, s’occuper des enfants, gérer le foyer, etc. La charge est réelle et lourde.

Si l’on pouvait mettre sur une balance la charge mentale d’un ministre de la Santé, en particulier en temps de pandémie, l’aiguille toucherait rapidement le maximum chiffré. La santé, c’est le plus grand défi de

gestion de l’État.

Dans la guerre à la pandémie, pas facile pour MM. Christian Dubé et François Legault de trouver le point d’équilibre pour minimiser les effets négatifs, voire cruels de leurs décisions sur la santé physique, la santé mentale, les services éducatifs, l’économie, etc. Leurs décisions impliquent forcément des compromis et sont par le fait même sujettes à des critiques.

M. Dubé a pris le gouvernail de cet immense bateau qu’est le ministère de la Santé et des Services sociaux le 22 juin dernier. Depuis ce temps, nous sommes entrés dans la deuxième vague. Coïncidence ou non, force est de constater que le Québec s’en tire relativement mieux maintenant que pendant la première vague. Nous ne sommes plus la tragique exception au Canada.

Avant d’entrer en politique, M. Dubé a occupé des postes importants, notamment chez Cascades et à la Caisse de dépôt et placement du Québec. C’est un gestionnaire de haut niveau. Même s’il n’est pas issu du domaine de la santé, contrairement à ses prédécesseurs, son regard extérieur constitue une force : il est sûrement en mesure de poser les bonnes questions à ses équipes. Son expérience antérieure fait qu’il est axé sur les résultats basés sur des chiffres comme son patron.

Mais au-delà de son expérience professionnelle, M. Dubé brille par son attitude : son ton est empathique, respectueux, posé, rassembleur, il ne cherche pas de coupables. C’est un bon communicateur : il est crédible, rassurant. Son ton est doux même quand les mots sont durs. Il ne donne pas dans la partisanerie et il sait s’excuser au besoin. M. Dubé réussit à naviguer dans la tempête actuelle. Il inspire la confiance.

Comme ministre, M. Dubé touche 167 500 $, bien moins que le 1,3 million qu’il recevait à la Caisse de dépôt et placement. Beaucoup moins aussi que ce que lui offrirait aujourd’hui le secteur privé s’il y retournait. Il faut admirer les personnes comme M. Dubé qui mettent au service de leurs concitoyens leur vaste expérience et leur immense talent. Le Québec a besoin de telles personnes pour se démarquer.

D’ici quelques mois, la pandémie deviendra graduellement un mauvais souvenir. Le travail de M. Dubé ne sera pas pour autant terminé. Entre autres, celui-ci devrait se pencher sur l’inqualifiable organigramme du ministère qu’il dirige.

Petite anecdote : récemment, à la suite d’une mauvaise expérience dans un CLSC, j’ai souhaité en faire part au responsable des

17 CLSC de mon CISSS. Pour ce, j’ai d’abord consulté l’organigramme pour identifier le gestionnaire concerné. Peine perdue

malgré mon diplôme de deuxième cycle en administration…

Passez de belles Fêtes M. Dubé ! Même souhait à tous les politiciens, tous partis confondus, qui se dévouent pour la chose publique ! Vous avez droit à notre reconnaissance.