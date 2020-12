L’assourdissant silence des fédéralistes québécois

La principale différence entre les gouvernements de Trudeau père et de Trudeau fils est sans doute l’absence de « French Power » dans le gouvernement de ce dernier. Les francophones brillent par leur quasi-absence dans le cabinet du premier ministre actuel.

Le français est en voie de disparition, s’il n’est pas déjà disparu, dans les hautes sphères de presque tous les ministères fédéraux. La représentation du Canada à l’étranger est de moins en moins celle d’un pays bilingue. Le Canada s’est pratiquement retiré de l’Afrique francophone.

Les belles promesses faites lors des référendums de 1980 et de 1995 n’ont jamais été tenues. On nous a promis la richesse et le Québec demeure aussi pauvre par rapport au reste du Canada qu’il l’était alors. On nous a dit que l’indépendance appauvrirait le Québec et que le dollar québécois vaudrait 80 cents américains. Or, nous avons voté Non et le dollar canadien vaut, bon an mal an, 75 cents américains…

On nous a dit qu’entre le Québec et le reste du Canada, ce serait le grand amour et le « Quebec bashing » ne s’est jamais aussi bien porté hors Québec. On nous a dit que l’avenir du français et du Québec serait assuré à l’intérieur du Canada, alors que, suivant les propres projections de Statistiques Canada, la population ayant le français comme première langue officielle parlée ne représentera plus que 20 % de la population canadienne en 2036, soit dans 15 ans. Or cette proportion était de plus de 30 % en 1960 et elle passera à 10 % avant la fin de ce siècle.

Pendant ce temps-là, nos fédéralistes se taisent. Même nos universitaires ayant jadis voté Oui le font, soucieux qu’ils sont de préserver leurs fonds de recherche fédéraux. Ceux qui dénoncent la situation passent de plus en plus pour des marginaux passéistes.

Loin de porter un regard objectif sur l’évolution des choses, Radio-Canada décide de présenter une série intitulée La maison bleue, proposant une vision loufoque et rigolote d’un Québec indépendant depuis 25 ans, un Québec « république de banane ».

Pour nos fédéralistes, le fait qu’un Québec indépendant ait pu devenir une Norvège, une Islande, une Irlande ou une Finlande (tous pays occidentaux ayant accédé à l’indépendance au XXe siècle et s’étant grandement enrichis grâce à leur indépendance) est impensable. À leurs yeux, libre, le Québec ne pourrait être qu’une république bananière.

Pour eux, un Québec « indépendant » ne saurait être plus ouvert sur le monde, plus riche et plus sûr de son avenir qu’un Québec « dépendant ».

Certains d’entre eux cherchent même à rendre les indépendantistes coupables du déclin du français, alors qu’eux ont combattu par tous les moyens la loi 101 et qu’ils se sont rendus complices de l’imposition au Québec d’une Constitution « multiculturelle » qu’aucun gouvernement québécois, fût-il fédéraliste, n’a jamais accepté de signer.

Nous assistons en direct à la mort de plus en plus désolante et désespérante d’un des trois grands groupes linguistiques qui ont fait l’histoire de l’Amérique du Nord. En 1867, Wilfrid Laurier combattait le projet de Confédération canadienne en clamant : « la confédération serait la tombe de la race française et la ruine du Bas-Canada ». On ne dira jamais assez à quel point il avait raison.