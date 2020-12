Dommages collatéraux

« Veux sortir ! Veux sortir ! » Voilà les mots que ma grand-mère prononçait en fonçant dans la porte de sa chambre. Enfermée pour être protégée de la COVID-19. Qu’elle a tout de même contractée. Qui l’a tuée le 10 novembre dernier.

Ma grand-mère vivait dans un CHSLD depuis plusieurs années. Elle s’y plaisait. Elle a toujours aimé chanter : elle participait aux activités de chorale et ça la rendait heureuse. Elle avait certes des déficits cognitifs importants, mais elle recevait la visite régulière de ses enfants, parfois de ses petits-enfants, et ça la rendait heureuse. Et puis, ce confinement. Les pertes cognitives grandissantes, l’absence de contact avec sa famille, l’isolement. À la fin, elle restait couchée 22 heures sur 24, enfermée. Les deux autres heures, elle les passait à supplier qu’on la laisse sortir de sa chambre. Pour la protéger, sous prétexte de préserver sa vie, on lui en a volé la fin, où elle aurait pu mourir entourée, en se sentant aimée.

« J’suis pu capable ! » Voilà les mots de ma fille de 17 ans. Première session de cégep. Elle avait si hâte d’entrer dans ce monde ! Communication, arts et lettres. La poésie, sa passion. Rencontrer d’autres jeunes comme elle qui dévorent les recueils de Tania Langlais, Robbert Fortin, Gaston Miron. Ben non. Recourbée sur son vieux portable toute la journée dans son petit appartement du centre-ville de Sherbrooke, elle enfile les cours en ligne, les capsules YouTube. Les maux de dos qui deviennent son lot quotidien, les migraines. Et on lui dit qu’elle ne devrait surtout pas aller retrouver une amie pour s’aérer la tête parce que, si elle le fait, c’est de sa faute si on n’arrive pas à mater le virus.

Au cégep de Granby où j’enseigne dans le programme de technique d’éducation spécialisée, le nombre d’inscriptions chute. Les jeunes débarquent, alors que le système est en manque criant d’éducateurs. Je devrais enseigner l’intervention de crise suicidaire à distance. J’apprends à mes étudiants que, lorsqu’ils évaluent qu’une personne est à haut risque de suicide, il faut voir l’hospitalisation comme un arrêt d’agir momentané, pour empêcher la personne de passer à l’acte dans les prochaines heures. Mais qu’il faut absolument agir sur la crise, sur les raisons qui ont amené cette personne à croire que la seule façon d’arrêter de souffrir, c’est la mort. Parce que si on fait juste l’empêcher de se suicider et qu’on ne lui montre pas qu’il y a d’autres solutions, elle va sortir de l’hôpital et va passer à l’acte. La crise actuelle est gérée comme un arrêt d’agir : on n’agit aucunement sur ce qui nous a amenés à la vivre. Cette crise nous montre toutes les failles de notre système : les CHSLD, le système de santé en général qui est devenu un monstre administratif depuis les fusions, le nombre de jeunes avec des diagnostics qui peinent à suivre dans le système scolaire et qui mènent les enseignants à l’épuisement… la liste ici pourrait être bien longue.

Dernièrement, les municipalités du Québec ont statué que les problèmes de santé mentale sont la menace numéro 1 à la sécurité publique. On ne cesse de nous parler des problèmes anxieux que la jeune génération vit et qui la paralysent. On demande, tous partis politiques confondus, plus de services en santé mentale. Pour qu’on puisse mieux intervenir à rendre fonctionnelles des personnes dans un système complètement dysfonctionnel. Pour essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Ça ne fonctionnera pas. Ce dont on a besoin, c’est d’humanité. D’empathie.

Cette crise met en lumière à quel point nous sommes devant un mur, toutes générations confondues : ma grand-mère de 93 ans en est morte, ma fille de 17 ans tente de survivre, à coups de médicaments. Et en moi, la sourde peur qu’une fois la tempête passée, tout ira à la relance économique, au détriment de l’environnement, de la santé mentale autant que physique, de l’éducation. Jusqu’à la prochaine crise. Qui viendra.