Une colère sourde

Lettre adressée au premier ministre, François Legault

Je me vois rédiger aujourd’hui sur un coup de tête, en pleine fin de session, parce que je réalise que certaines choses m’alourdissent et que je dois me vider le cœur.

Je me trouve devant mon ordinateur, comme chaque jour depuis le début de cet automne confiné, à travailler sur des dissertations, sur des exposés oraux en visioconférence, sur mon mémoire à distance. Mon corps et ma tête en souffrent. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, vous le savez, nous sommes nombreux à ressentir une dégradation de notre santé psychologique. Pour ma part, comme à une bouée, je m’attachais à l’idée de voir quelques membres de ma famille à Noël. Oublier, le temps de deux soupers, notre réalité morose, car aller marcher et méditer, ce n’est plus suffisant. Voir et parler à mes parents, à mon frère et aux parents de mon copain. En tout, environ une dizaine de personnes. Nous aurions porté des masques, laissé une fenêtre ouverte et respecté, dans la mesure du possible, la période de confinement avant et après.

Rationnellement, je comprends. Rationnellement, je constate qu’il y a une augmentation qu’on est loin de contrôler. Rationnellement, je sais que plus de cas après Noël veut dire plus d’hospitalisations et plus de pression sur le réseau de santé.

Malgré tout, je prends conscience que ça fera près de trois mois que je n’aurai vu aucun membre de ma famille ni pris une bière avec mes amis, que je n’aurai pas serré quelqu’un dans mes bras outre mon copain et mon chat. Après les Fêtes, il y aura une autre session. Trois autres mois au moins sans voir personne. La session d’hiver est déjà, en temps normal, plus difficile pour les étudiants. Imaginez maintenant.

Je suis en général quelqu’un qui suit les règles, qui, lorsqu’elles sont justifiées, peut les respecter sans trop de difficultés. Néanmoins, tranquillement, je constate que cette confiance s’effrite.

Vous nous avez donné de l’espoir le 19 novembre passé pour nous l’enlever quinze jours plus tard. Je sais que vous y croyiez à ce moment-là. Je sais que vous faites votre possible, je sais que la plupart des citoyens, à votre place, ne feraient pas mieux. Je sais que moi, je ne voudrais pas être dans vos souliers.

Mais voyez-vous, une colère sourde prend une place grandissante en moi. Une colère difficile à saisir qui ne peut être dirigée vers personne, vers rien de concret. Elle ne peut aller vers les gens qui ne respectent pas les consignes : j’en connais très peu. Elle ne peut se diriger vers vous : vous devez vivre les mêmes restrictions que tout le monde en plus de subir la pression que votre rôle politique vous impose. Faute de coupable, faute de bouc émissaire, faute de responsable, cette colère ne peut être domptée.

Je me vois craquer, et ça me fait peur. Nous sommes nombreux, comme la banquise en Arctique, à observer, impuissants, des morceaux de nous partir à la dérive. Et, comme cela arrive rarement, je n’ai ni solution ni conseil.

La santé physique est primordiale, certes. Mais notre tête, comment en prend-on soin dans cette folie ?