Nos «snowbirds» bientôt dans nos hôpitaux?

On se souvient de la première vague, lorsque les premiers voyageurs de la relâche sont revenus. Quelques jours et semaines plus tard, les cas de COVID-19 se sont multipliés. De nombreux autres voyageurs de la relâche ont continué malgré tout à quitter le pays (sans qu’aucune mesure ne soit prise pour que ces départs cessent) et plusieurs sont revenus porteurs du virus. Il a fallu rapatrier ces voyageurs à grands frais, nos hôpitaux se sont engorgés, ça a été l’hécatombe dans nos maisons pour personnes âgées (entre autres dans les CHSLD), l’économie a été arrêtée et tous, nous avons été confinés.

Et avec l’approche de la migration annuelle des « snowbirds », l’histoire risque de se répéter !

Plusieurs « snowbirds » se préparent en effet à quitter le nid pour des cieux plus cléments. Certains font même expédier leurs moyens de transport terrestres par camion ou train et eux-mêmes se préparent à partir par avion alors que paraît-il, la frontière est fermée. Cela ne devrait pas passer inaperçu. Pourquoi nos dirigeants ne parlent-ils pas de cette situation en devenir avant d’être devant le fait accompli et l’incapacité de réagir ?

Et les voyagistes se mettent de la partie en offrant des voyages et des assurances pour couvrir les voyageurs qui pourraient contracter la COVID-19 à l’étranger. De quel genre d’assurances s’agit-il ? S’il s’agit d’assurances rapatriement au pays, ce serait irresponsable puisque aucune personne infectée par la COVID-19 ne devrait être autorisée à prendre l’avion pour revenir au pays. Et comment pourrait-il s’agir d’une assurance couvrant tous les soins devant être prodigués à une personne malade de la COVID-19 jusqu’à son complet rétablissement ? Le coût d’une telle assurance serait sûrement prohibitif, en particulier pour un voyage aux États-Unis où il est bien connu que les coûts d’hospitalisation sont exorbitants. On peut imaginer que les gouvernements seront coincés par la situation et qu’ils devront soutenir les voyagistes, compagnies aériennes et compagnies d’assurances et tout cela, encore une fois, aux frais de l’ensemble des contribuables.

Et au-delà de ce problème d’assurances, si de retour au pays des complications de santé et des séquelles permanentes surviennent, ce sont encore nos hôpitaux et le personnel de soins qui écoperont. Et par la suite, les personnes en attente de traitements, de chirurgie ou tout autre type de soins médicaux risquent de faire les frais du manque de lits ou de personnel.

Des conséquences

Avec l’augmentation des cas de COVID-19 que l’on observe partout dans le monde, il est essentiel que nos gouvernements et les instances de santé publique se penchent immédiatement sur ce problème latent et qu’ils se prononcent clairement sur ce qu’il adviendra des voyageurs qui, le cas échéant, auront malheureusement contracté la COVID-19 à l’étranger. Entre autres :

1. Qu’il soit clair qu’ils ne pourront revenir au pays avant leur complet rétablissement et avant d’avoir été impérativement déclarés « négatifs » à un test COVID-19 reconnu.

2. Qu’aucun service de rapatriement ne sera offert. Tous les voyageurs devront se débrouiller par leurs propres moyens et aucune compensation financière ne sera offerte.

3. Les voyageurs devront s’assurer de détenir les assurances maladie et hospitalisation requises pour couvrir tous les frais des soins de santé et d’hospitalisation qui seront requis à l’étranger jusqu’à leur complet rétablissement.

4. Ces assurances devront également couvrir les soins et les frais d’hospitalisation qui pourraient être ultérieurement requis après leur retour au pays advenant des complications ou des séquelles découlant du fait qu’ils ont été affectés par la COVID-19 lors de leur séjour à l’étranger.

Dans le contexte où nos dirigeants imposent des mesures restrictives majeures aux citoyens qui suivent les conseils et respectent les directives de la Santé publique, il est inconcevable que ces mêmes dirigeants (qui poursuivent avec raison l’objectif de réduire le nombre de cas, les hospitalisations, le nombre de morts et le maintien de l’activité économique) ne s’attaquent pas immédiatement à cette problématique des voyages à l’étranger dans le contexte actuel et de leurs conséquences.

Nos dirigeants doivent indiquer clairement, dès maintenant, quelles sont les conséquences auxquelles s’exposent les personnes qui malgré tout décideront de voyager à l’étranger. Tout retard à se prononcer sur cette question sera perçu par les citoyens qui, pour le moment, suivent les directives, comme un laisser-aller irresponsable de leur part. Ils risquent alors de perdre leur crédibilité et de favoriser le décrochage des citoyens quant au respect des directives.