Appelez-moi Sarya, le reste n’est pas important

Si je ne suis ni Québécoise ni d’ailleurs, quels rôles me reste-t-il ?

J’ai posé cette question à un directeur de casting après lui avoir expliqué mes origines et mes nombreux dilemmes au sujet des différents castings. Il m’a alors conseillé de m’étiqueter, sur mon profil UDA (Union des artistes) comme Arabe. Je ne suis pas Arabe. Aucun membre de ma famille ne l’est.

Je m’appelle Sarya, j’ai le teint basané, j’ai des traits maghrébins, mais je ne suis pas arabe. Est-ce que cela fait de moi un imposteur ? Le hasard a voulu jouer à la roulette russe avec mon code génétique. Je ne m’en plains pas, j’aime mon nom, j’aime ma peau, j’aime mes traits, mais je ne suis pas arabe. Je ne peux pas m’identifier comme une Arabe. Pour des raisons culturelles, éthiques et identitaires évidentes, je ne peux pas.

Je m’appelle Sarya, j’ai le teint basané, j’ai des traits maghrébins, mais mes origines sont haïtiennes… à 25 %. On ne m’a pas conseillé de m’identifier comme afrodescendante. Je comprends, je ne serais peut-être pas crédible, Haïti est loin derrière moi. Mon grand-père maternel a immigré ici en 1957, il y a plus de 60 ans. Il a choisi d’élever ses trois filles dans la culture québécoise, ne leur apprenant ni la langue, ni la cuisine, ni les traditions de son pays. Moi-même je peine à me considérer comme une vraie afrodescendante. J’en connais à peine plus sur Haïti qu’un autre Québécois. Suis-je un imposteur ?

Je m’appelle Sarya, j’ai le teint basané, j’ai des traits maghrébins et 75 % de mon sang est québécois, mais on ne m’a pas conseillé de m’identifier comme Québécoise : délit de faciès. Mes deux parents, mon frère, mon cousin, ma cousine, mes tantes, mes oncles, tous et toutes sont nés ici. Je suis née ici. Pourtant, on me demande toujours quelles sont mes origines et personne ne me croit quand je révèle qu’elles sont haïtiennes, encore moins quand j’affirme qu’elles sont québécoises.

Si je ne suis ni Québécoise ni d’ailleurs, quels rôles me reste-t-il ?

Je sais que si ce directeur de casting m’a conseillé de m’identifier comme une Arabe sur ma fiche UDA, c’est qu’il a conscience que le milieu artistique québécois voudra me « caster » comme une Arabe, que le milieu n’aura peut-être pas le courage de me faire auditionner pour des rôles ordinairement réservés aux Blancs, bien qu’ils me siéent parfaitement à moi aussi. Sa réponse est le symbole ultime de mon identité québécoise : inexistante dans la représentation médiatique ; inexistante dans l’imaginaire collectif.

Le plus triste, c’est que, malgré son expertise sur le fonctionnement du milieu, ce directeur de casting n’a pas conscience de sa problématique. J’ose croire qu’il ne m’aurait pas encouragée à travestir mes origines s’il savait. Je sais que je ne suis pas un imposteur. Je sais que le problème ne vient pas de moi, de ma couleur de peau, de mes traits, de mon nom, de mon histoire généalogique. Je sais par contre que je le deviendrais si j’adhérais aux conseils qu’on m’a donnés.

Je rêve d’un milieu où l’on ne me donnera pas ce genre de mauvais conseil, parce qu’il n’y aura pas ce genre de questionnement. Je rêve d’un milieu où tout le monde pourra auditionner pour tous les rôles. Qu’à une audition, on ne voit plus auditionner que des Blancs ou que des personnes racisées.

Je rêve d’un milieu où tout le monde pourra jouer des rôles sans besoin de justification. Oui, je ressemble à une Arabe, oui ma mère est noire, oui ma meilleure amie est blanche, oui je parle bien français, oui tout cela est crédible et possible, je dirais même plus, tout cela existe.

J’existe.

Je suis Sarya, j’ai le teint basané, j’ai des traits maghrébins, et j’ai besoin que les choses changent. J’ai besoin que le milieu artistique québécois reconnaisse mon existence et m’invite à prendre la place à laquelle j’ai droit.

Appelez-moi Sarya.

Le reste n’est pas important.