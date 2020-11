Le retour du «traduidu»

On attribue au poète Gaston Miron d’avoir introduit, au début des années 1970, le concept du « traduidu » dans le débat sur la qualité de la langue française au Québec, principalement dans l’espace public. Le « traduidu » est une langue dévitalisée, exsangue, réduite à des formes lexicales et syntaxiques calquées sur celles d’une autre langue.

Avant l’adoption de la Charte de la langue française (loi 101) en 1977, Charte qui fait du français la langue officielle de l’État et des tribunaux au Québec, et qui n’est pas sans rappeler par son esprit l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) de François Ier, le bilinguisme omniprésent contribuait à « déconstruire » la langue française en sol québécois. Les Québécois d’expression française travaillant en anglais et immergés dans un environnement anglais étaient devenus presque étrangers à leur propre langue.

Une langue soumise à un processus de traduction unilatéral et incessant perd fatalement son autonomie et n’existe plus que par rapport à une autre. Elle devient une langue servile, une langue pont/bridge. C’est le sens que Miron donnait au « traduidu ».

Les exemples ne manquent pas. À un poste de péage : *Automobiles avec monnaie exacte seulement (Automobiles with exact change only). Inscription sur un autobus scolaire : *Ne dépassez pas quand arrêté (Do not pass when stopped). *Bon matin (Good morning). *Hommes au travail (Men at work). Alimentation : *Canada de fantaisie (Canada Fancy), *Faible en gras (Low in fat).

L’anglicisation de la vie marchande à Montréal, mais aussi ailleurs, progresse et on semble assister au retour du « traduidu ». J’en veux pour preuve cette affiche apposée récemment à la porte d’un magasin de la métropole : « *La portage d’une masque par les clients est maintenant mandatoire dans la magasine (pas masque, pas service). » Le « traduidu » atteint ici un sommet qu’on ne souhaite pas voir dépassé… On peut même se demander si cette phrase de mascarade est intelligible pour un francophone unilingue.

Les traducteurs professionnels qui, depuis des années, font un travail remarquable pour améliorer les communications écrites au Québec ne sont aucunement en cause.

La situation linguistique dans les commerces de Montréal s’est-elle redressée depuis 1977 ? La langue française au Québec a-t-elle réussi à reconquérir son autonomie et à redevenir créatrice et inventive en se ressourçant à son histoire, à sa culture et à ses racines ? Ou au contraire, la métropole serait-elle en passe de devenir la nécropole de la langue française au Québec ?

Force est de reconnaître que, si les « casse-croûte » ont délogé les snack-bars, il reste encore à éradiquer bien des « *Dare Crèmes françaises Biscuits » (Dare French Cremes Cookies), bien des « Sorry, I don’t speak French » et bien des « I will then speak to you in English ». Le coup de barre que nous promet le gouvernement de François Legault devra permettre de combattre deux autres virus insidieux et envahissants : la méconnaissance du français et l’aplaventrisme.