Le fardeau de la preuve

Candide, de Voltaire. Bug-Jargal, de Victor Hugo. Les aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Une saison en enfer, d’Arthur Rimbaud. Cahier d’un retour au pays natal, d’Aimé Césaire. Gouverneurs de la rosée, de Jacques Roumain. La prochaine fois le feu, de James Baldwin. Speak White, de Michèle Lalonde. Beloved, de Toni Morrison. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?, de Dany Laferrière.

J’ai envie de rayer toutes ces œuvres de mon corpus destiné aux quatre différents cours de la formation générale en littérature au collégial. Et la raison n’est pas la plus évidente : celle de la souffrance que pourraient provoquer certains passages lus à voix haute. Car je pourrais très bien m’accommoder de lire ces passages en censurant un mot, même si je m’évertue, session après session, à enseigner que c’est l’union du son et du sens, de la forme et du fond, qui révèle la puissance de la littérature. Je pourrais très bien faire cette concession par égard à la souffrance du peuple noir, souffrance à laquelle je suis sensible depuis mon plus jeune âge grâce, justement, au roman de Mark Twain et à son personnage d’esclave, Jim, que j’ai découvert à travers une adaptation télévisée. Cette histoire m’a ouvert les yeux sur ce crime dont aucun Blanc n’est innocent, l’esclavage, mais aussi sur la maltraitance envers les enfants, car on y dépeint le pèrebiologique d’Huckleberry Finn sous les traits d’un ivrogne violent.Jamais le mot ne m’a empêché de voir la chose, c’est-à-dire une histoire à propos d’un esclave qui se libère de sa servitude, à l’aide d’un enfant qui se libère de son passé.

Je ne mettrai pas ces œuvres au programme. Pas parce que je manque de courage et que je veux que ma classe soit un lieu sécuritaire et exempt d’affrontements, de discussions, de débats et d’échanges. Pas parce qu’une vision nouvelle des choses nous permet de réévaluer le sens de ces œuvres, leurs angles morts, et qu’elles expriment finalement quelque chose d’inacceptable. Pourquoi ne pas leur faire voir en quoi ces œuvres ont contribué à faire changer la société, comment cette lettre de James Baldwin à son neveu est une salve de vérité lancée à la face mensongère d’une société raciste jusque dans sa moelle : « Tu peux seulement être détruit par la croyance que tu es vraiment ce que le monde des Blancs appelle un nègre. Je te dis cela parce que je t’aime, et puisses-tu ne jamais l’oublier. »

Non, je ne mettrai plus ces œuvres au programme, parce que j’ai peur. Peur qu’on fasse porter le fardeau de la preuve d’une bien réelle chose, le racisme, à un mot. Et que, ce faisant, je devienne le point de mire d’une cabale incontrôlable que les réseaux sociaux amplifient, décuplent, et travestissent. Je sais que cette peur est absurde, qu’elle est injustifiée et qu’il suffit d’encadrer ces œuvres dans un discours bienveillant, mais si je ne peux pas lire à haute voix les œuvres que j’enseigne, dans leur intégralité, sans courir le risque qu’un écran de téléphone capte ma voix et mon image, qu’on trafique cette saisie incomplète du réel, et que ce mensonge devenu vrai prenne comme un feu de brousse dans les Internets, je vais m’abstenir. Je ne doute pas que ce mot soit une arme et qu’on ne me fasse pas confiance pour l’utiliser à bon escient. Je sais que je suis en position de pouvoir, du fait de la place que j’occupe dans cette institution. Je sais que je suis blanc, homme, cis, etc. Mais j’ai quand même le droit d’avoir la chienne. Et de me désoler de cette autocensure, même si c’est une souffrance bien maigre par rapport à celle de l’oppression quotidienne d’un racisme érigé en système.

Devant une plainte, que ce soit pour l’utilisation d’un mot ou d’une image controversée, on voit bien que les institutions laissent tomber les profs comme de vieilles chaussettes, parce que l’étudiant est un client et que le client est roi. Cette alliance entre la marchandisation de l’éducation et les luttes antiracistes me trouble profondément. Rien n’empêchera la haine de circuler, contrairement aux mots. Et je n’ai pas enviede me résigner à enseigner des œuvres lisses, qui n’offrent aucune prise sur le réel. Ultimement, en nettoyant la langue de ses pires mots, en débarrassant la littérature de ses scories, je pourrais dormir tranquille. Mais c’est en alerte que nous devrions toujours être, dans un état d’esprit qui ressemble à celui de Nas dans son chef-d’œuvre de 1994, Illmatic :« I never sleep, ‘cause sleep is the cousin of death. »