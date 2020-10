Tout dans le même panier de l’ignorance

Comme pour la culture et la restauration, inclure le sport d’équipe dans l’ensemble des risques significatifs de contagion confirme l’impression grandissante que les analyses des milieux d’éclosion — le nerf de la guerre pour déterminer si un milieu reste ouvert ou non — sont « faites à la mitaine », sans considération de l’histoire récente.

À quoi sert d’annoncer en grande pompe la mise en place d’une application de recherche de contacts volontaire à faible valeur ajoutée pour la connaissance des causes d’éclosion si déjà on n’est pas en mesure de colliger les données de base selon les activités ?

Le sport amateur vient de tomber dans ce spectre très large de dangerosité qui va du bar de karaoké à la bibliothèque. Le hockey vient d’être mis sur la glace. Notre groupe bulle a eu huit semaines (24 joutes) pour s’adapter au nouveau contexte de la pandémie. Dans l’aréna, le masque est obligatoire dans les corridors. Dans les chambres, les joueurs sont à deux mètres de distance minimum. Je prends ma douche chez moi. Résultat, personne n’a entendu parler d’une éclosion récente dans ce sport.

Le seul cas médiatisé d’éclosion de COVID-19 au hockey s’est passé en Estrie en mars dernier. Un voyageur l’a transmis à ses coéquipiers, pas lors du jeu, mais bien dans le party de bière qui a suivi. Or, plus personne de mes coéquipiers retraités ne voyage, ils vivent seuls ou en couple, la visite des enfants et le souper entre amis sont désormais proscrits, le bar de l’aréna est fermé.

Où sont les rassemblements ?

L’analyse de risque élémentaire nous impose de choisir des créneaux qui ont un impact significatif sur la contagion. Le gouvernement a bien compris que l’éducation, le milieu de travail, les grands rassemblements et les réunions chez soi sont des sources de contagion importantes.

Mais sans chiffres à l’appui, l’inclusion dans le même panier de risques des milieux encadrés du sport, de la culture et de la restauration est un signe de paresse intellectuelle flagrant. Compte tenu du nombre limité de personnes impliquées et du faible temps relatif passé dans l’activité, mettre l’accent sur des activités à peu d’impact n’aide pas à améliorer la connaissance.

Autre aberration, la définition des zones rouges.

En une seule journée, les 4,1 millions d’habitants de la CMM, la moitié de la population du Québec, sont passés dans le rouge. La CMM couvre une surface de 4259 km². Ça n’a plus rien à voir avec la définition ancienne de la ville, basée sur la densité de population. On oublie que la CMM est une définition élargie de territoire pour une seule raison, planifier le transport régional pour le motif travail/étude. Cette vue de l’esprit n’a aucun rapport avec la vie de quartier et les autres motifs de déplacements comme le loisir de proximité ou le magasinage.

En grande partie, le taux d’infection en Montérégie est en bas de la moyenne québécoise. Avez-vous remarqué que la distance entre Contrecœur et Vaudreuil-Soulange est de plus de 130 km ? Vous rappelez-vous ce cri du cœur d’une propriétaire de restaurant à Beauharnois ? « On a pris toutes les précautions pour s’ajuster au nouveau contexte, nos clients sont contents, ne nous tuez pas. »

Le gouvernement vient d’accorder 50 millions de dollars pour compenser les pertes en culture. Au lieu de plonger tout le monde dans l’oisiveté, le simple bon sens n’aurait-il pas été de prendre une partie de cet argent pour monter une banque de données et permettre à l’industrie d’expérimenter et d’innover ? Pourquoi ne pas impliquer les associations et les bénévoles pour colliger les données ?

Il ne suffit pas d’invoquer la science, il faut la pratiquer.