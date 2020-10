Une distance à craindre en enseignement supérieur

Depuis le début de la crise quinous frappe, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a connu son lot de difficultés, reconnaissons-le. La gestion souvent confuse de l’urgence sanitaire dans les écoles primaires et secondaires n’a rassuré ni les parents, ni les élèves, ni le personnel qui y travaille.

Comme trop souvent, les réseaux collégial et universitaire ont été relégués à l’arrière-plan des priorités du gouvernement. Sans que personne prenne vraiment le temps de mesurer l’ampleur d’un tel labeur, les professeurs, les chargés de cours ainsi que les professionnels et le personnel de soutien de nos cégeps et de nos universités ont terminé la session d’hiver en pleine crise, ont enchaîné avec la session d’été et donnent à présent tous les services nécessaires à la poursuite de la session d’automne, fortement bousculée par la deuxième vague. Celle-ci, d’ailleurs, n’est pas sans affecter de multiples façons l’accessibilité et la transmission des apprentissages et des savoirs auprès de la communauté étudiante.

La CSN a salué, cet été, la nomination d’une ministre totalement vouée à l’enseignement supérieur et aux nombreux enjeux qui y sont liés. […] Dans l’immédiat, la ministre McCann doit s’assurer que les ressources additionnelles mises en place tardivement par son gouvernement se rendent enfin jusqu’en première ligne, c’est-à-dire aux classes et à l’ensemble du personnel nécessaire à leur bon fonctionnement. Ce qui est loin d’être le cas à l’heure actuelle. Alors que certains gestionnaires en profitent pour augmenter le nombre d’étudiants dans les groupes — ces derniers atteignant parfois 300 personnes —, nous croyons au contraire qu’il faut utiliser les sommes injectées pour affronter la crise afin de réduire la taille de ces groupes et d’ajouter des ressources destinées à l’aide aux étudiantes et aux étudiants qui présentent des besoins particuliers.

Les professeurs, les chargés de cours et le personnel de soutien que la CSN représente dans les réseaux collégial et universitaire doivent composer avec les contraintes sanitaires imposées par la crise et subissent une importante surcharge de travail qui n’est ni reconnue ni rémunérée. Tant bien que mal, ils font de leur mieux pour improviser avec les outils virtuels et adapter en vitesse leurs contenus pédagogiques sans que l’encadrement en soit trop touché. Avec les moyens du bord, en attendant l’aide à venir.

Mais il y a aussi une chose qu’ils ne cessent de répéter : il serait plus que mal avisé d’utiliser le contexte sanitaire actuel pour poursuivre à outrance la frénésie de la formation à distance qui semble avoir atteint le MEES et de trop nombreux établissements d’enseignement supérieur.

Bien avant l’épidémie de coronavirus, la mise en place d’un eCampus (qui vise à centraliser tous les cours en ligne offerts par les cégeps et les universités) faisait déjà planer le risque de voir diminuer les inscriptions dans certains établissements et d’accentuer des problèmes d’équité entre ceux-ci.

Quelques universités des grandes villes sont déjà beaucoup mieux équipées que d’autres sur le plan numérique et pourraient sortir gagnantes de cette course aux inscriptions que nous dénonçons depuis plusieurs années. Au niveau collégial, l’offre de cours à distance pourrait pousser certains étudiants à s’inscrire dans des établissements de grandes villes plutôt que de leur région d’origine, mettant ainsi en péril l’existence même de certains établissements. Quand on connaît le rôle primordial des lieux d’enseignement supérieur, véritables pôlesstructurants des régions du Québec, il y a lieu de s’inquiéter.

La croissance des offres de formation à distance, la compétition entre les établissements ainsi occasionnée et la logique marchande qui sous-tend les projets de certains recteurs, de directeurs et d’autres gestionnaires nous interpellent grandement. Comment assurer la cohérence du développement de l’enseignement à distance si les cégeps restent libres de collaborer ou non, comme c’est le cas en ce moment ? Comment éviter une standardisation des contenus de formation universitaire alors que le mode de financement repose fondamentalement sur le nombre d’inscriptions, qui est lui-même de plus en plus lié à la capacité des universités à se hisser dans le classement de l’offre numérique ?

Si les réseaux collégial et universitaire peuvent déjà retenir une chose de cette pandémie, c’est que l’enseignement à distance ne peut se substituer allègrement à l’enseignement en personne — et qu’il ne peut certainement pas répondre à toute l’étendue des besoins que remplissent nos établissements d’enseignement supérieur.

[…] En aucun cas la crise actuelle ne devrait servir de prétexte pour s’enfoncer, tête première, dans cette fuite en avant que constitue l’actuel développement des offres de formation à distance.