L’éternel retour du même

Certains se demandent pourquoi Justin Trudeau a fait une adresse à la nation en plus du discours du Trône lu par la représentante de la reine, Julie Payette. La réponse est pourtant simple. En temps de crise, l’État canadien en profite pour asseoir encore plus sa souveraineté, parfaire davantage son entreprise de construction nationale et centraliser un peu plus les pouvoirs. L’idée de le faire intervenir en onde après le discours du Trône est peut-être venue à l’esprit des libéraux étant donné la mauvaise réputation grandissante de la gouverneure générale, mais il y a bien plus que cela.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’État canadien a invoqué la circonstance exceptionnelle de ce conflit pour élargir son champ de taxation, et n’est jamais revenu par la suite à la situation antérieure, créant ainsi un premier déséquilibre fiscal.

En 1980, face à un Québec affaibli par la réponse négative que l’on venait de s’infliger lors du premier référendum sur la souveraineté, l’État canadien en a profité pour rapatrier la Constitution et imposer une formule d’amendement qui rend impraticable toute réforme constitutionnelle.

En 1995, face à un Québec encore une fois affaibli par une deuxième défaite référendaire, l’État canadien a réduit les transferts aux provinces en matière d’éducation supérieure pour exercer un prétendu pouvoir fédéral de dépenser visant directement les étudiants, les chercheurs et les centres universitaires (bourses du millénaire, chaires du Canada, etc.), créant ainsi un gigantesque manque à gagner dans le budget de fonctionnement des universités.

Une ingérence injustifiée

Dans le contexte actuel, face à un Québec affaibli par une gestion irresponsable de son système de santé (préposés mal payés, infirmières surchargées engendrant un personnel en congé de maladie, réforme Barrette centralisant les pouvoirs avec bureaucratisation accrue) ayant conduit à plus de 5000 décès dans les établissements pour personnes âgées, l’État canadien veut en profiter pour envahir le secteur de la santé. L’armée et la Croix-Rouge n’offraient qu’une aide partielle et ponctuelle, mais voilà qu’on se sert de cette occasion pour s’ingérer à long terme dans un domaine qui est pourtant de compétence provinciale exclusive. L’État canadien se propose notamment d’imposer de nouvelles normes nationales pour les soins de longue durée, ainsi qu’un programme de services de garde pancanadien et un système d’assurance médicaments pancanadien.

Cet envahissement survient alors que la demande des provinces était au contraire que l’État rééquilibre un tant soit peu les transferts pour leur permettre d’améliorer le fonctionnement du réseau de la santé avec plus de personnel et de meilleurs salaires. Il fut un temps où l’État canadien contribuait à la hauteur de 50 % des dépenses en santé, alors que sa contribution est maintenant seulement de 22 %. Les provinces réclament un financement atteignant 35 %.

Si d’aventure le Québec choisit de s’opposer vigoureusement à cet envahissement, plusieurs journalistes et commentateurs feront remarquer que la population est indifférente à ces chicanes de compétences, laissant entendre par là que dans le contexte présent, la santé est le seul enjeu d’importance pour les citoyens.

Présumant que tous se diront cela, Trudeau a voulu profiter de la pandémie pour s’engager dans un bras de fer politique. L’État canadien veut s’accorder davantage de pouvoirs en matière de santé. Bien entendu, l’intelligentsia canadienne-anglaise ne lui en fera pas le reproche, et habituellement cette manœuvre politique fonctionne même au Québec. On ne critique pas l’ingérence d’Ottawa. On critique seulement la réaction québécoise.

Pour le moment, Trudeau fait la sourde oreille à la demande des provinces, affirmant qu’il ne veut pas leur signer un chèque en blanc. Il veut imposer des conditions à toute hausse de financement, comme si les provinces allaient se servir de cet argent à d’autres fins que la santé. Cet argument est absurde, car la gestion de la santé est de plus en plus difficile et les provinces souffrent d’un manque à gagner. Le fils Trudeau n’a par ailleurs pas l’habileté machiavélique de son père. Son gouvernement est en outre minoritaire et sa position se heurte non seulement aux provinces ainsi qu’aux partis d’opposition à la Chambre des communes, mais aussi à toute la classe politique québécoise. Trudeau devrait donc y penser à deux fois avant de jouer au matamore comme son papa.