Nous sommes «Femme(s)»

Réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, le documentaire Femme(s) qui propose un portrait en kaléidoscope de la Femme actuelle par le biais de 2000 témoignages provenant d’une cinquantaine de pays différents a servi à faire entendre des voix trop souvent oubliées. Je croyais n’y voir que quelques classiques revendications féministes et toute la force de la révolte. Sans plus. Ce que j’y ai trouvé est mille fois plus grand. J’en suis sortie franchement et profondément ébranlée.

Ce portrait magistral de la Femme est à la fois un hymne et un hommage d’une immense beauté, mais aussi, paradoxalement, un profond cri du cœur. Dans leurs témoignages, ces femmes ne se plaignent pas d’être femmes, mais soulèvent toute la complexité d’appartenir à ce genre dans toute société. Ce qui m’a frappée, de plein fouet, c’est de constater que malgré les écarts gigantesques entre les sociétés, malgré l’évolution de certaines et le recul d’autres, les revendications des femmes restent les mêmes. Partout. Elles souhaitent pouvoir choisir, être libres et entendues. Simplement. Choisir de vivre leur vie comme elles l’entendent, choisir de faire ce qu’elles souhaitent de leur propre corps, choisir de vivre la maternité (ou de ne pas la vivre) à leur façon, choisir de vivre dans des relations saines et égalitaires, choisir leur métier, choisir d’être éduquées, choisir d’être en sécurité. Elles souhaitent simplement pouvoir se libérer du poids d’être une femme et être respectées pour ce qu’elles sont. Point.

J’ai senti, le temps d’un instant, tout le poids de l’Histoire humaine qui reposait sur les épaules des femmes. Ces femmes qui tentent de faire évoluer leur société en se battant individuellement contre des structures, des croyances, des modèles, des idéologies, des politiques vieilles de milliers d’années. Des femmes battantes, résilientes, soumises, joyeuses, traumatisées, profondément tristes, optimistes, courageuses à qui l’on donne enfin la parole, à qui l’on offre une voix pour qu’on puisse, ensemble, admirer la complexité d’être une femme, mais aussi en reconnaître toute la couleur, la profondeur et la richesse.

Je me suis aussi sentie particulièrement unie à elles. Comme si ensemble, malgré la différence des origines, de l’histoire, de la langue, des cultures, on pouvait se tenir la main et ne former qu’une seule et même grande et belle entité. Une force pas si tranquille. Une puissance.

Ce documentaire m’a évidemment rappelé l’essai Le pouvoir de la colère des femmes de Soraya Chemaly. Cette colère féminine qu’on tente de gérer, de diminuer, de cacher pour ne pas déplaire est pourtant si légitime quand on entend ces divers témoignages. Entendons-nous. Nous sommes choyés au Québec de pouvoir vivre si librement et en harmonie les uns avec les autres. Nous avons certes encore du chemin à faire pour atteindre une totale équité, mais franchement, plus que jamais, quand on se compare, on se console !

Écoutons

Cela dit, j’ai ressenti une grande colère par moments et ce sentiment était dû au fait que les femmes ont encore, même en 2020, si peu de place pour s’exprimer. Elles doivent encore, peu importe la gravité des injustices qu’elles vivent, encaisser, refouler leurs émotions et idéalement, pour ne pas déranger, elles doivent se taire. Elles ne peuvent, pour bien des sociétés, exprimer leur colère, leur souffrance, leur tristesse, leur peur ; elles seront réprimandées, jugées, dénigrées, humiliées, rabaissées, ignorées pour avoir simplement pris la parole et avoir osé verbaliser. Pour avoir nommé ce qui les ronge. Il est grandement temps que nous acceptions cette colère et que nous considérions, comme l’autrice le dit, les sentiments comme des compétences. Donnons une voix à tous, à toutes, accordons de l’importance à ce qui semble parfois exagéré, trop intense et écoutons. Simplement et sincèrement. Écoutons les femmes autour de nous. Écoutons les histoires, les peurs, les ressentis, les émotions, les souvenirs, les rêves, les ambitions. Nous pourrons ainsi, peut-être, changer tranquillement les choses. […]

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Qu’est-ce qui a donné aux hommes, pendant ces milliers d’années, tous ces droits sur la femme ? Ne sommes-nous pas fondamentalement égaux ? Tous les arguments historiques, sociologiques, idéologiques, religieux, culturels qui semblent valables et raisonnés, je les entends. Intellectuellement, je les comprends. Mais ils n’ont aucune valeur pour moi. Je continuerai donc de chercher, de m’intéresser.

Je ne cesserai de parler de la condition de la femme dans mes cours au collégial parce qu’il s’agit, pour moi, d’un aspect fondamental de notre société. Comment réfléchir le monde, comprendre ce qui nous entoure si on ne prend pas le temps, ne serait-ce que quelques heures consacrées à un roman, à une pièce de théâtre, à un recueil de poésie, pour réfléchir à nos fondements, à notre base. Donnons-nous cet espace de discussion, de réflexion et d’expression. Nous en avons tous grandement besoin.