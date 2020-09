Porter ou ne pas porter le masque, telle n’est pas la question

Si vous espériez lire une énième opinion différente sur le port du masque dans le contexte de la pandémie actuelle, détrompez-vous.

Tous les jours, parcourant les réseaux sociaux qui occupent aujourd’hui une place prépondérante dans notre quotidien, je survole nombre de publications, de blogues et d’articles qui exposent chacun leur vision propre du port du masque et des mesures de distanciation sociale, espérant rallier à leur cause de nouveaux disciples. Parfois, ces « messies » apparaissent avoir une certaine crédibilité en raison de leur profession, qu’il s’agisse d’une personne détenant un doctorat dans un domaine pertinent au contexte pandémique ou d’un professionnel qui a de l’expérience dans nos milieux de santé éprouvés par la COVID-19. « Ne devait-on pas cibler seulement les milieux à risque, les CHSLD et les hôpitaux ? » ; « Le confinement aurait dû être imposé beaucoup plus tôt ! » ; « Laissez les enfants jouer ensemble » ; « Le masque est inutile, enlevez-le ! » Ajoutez à cela une panoplie de fausses informations qui circulent sur le Web et vous obtenez une véritable caverne d’Ali Baba !

Où se situer maintenant ?

Il demeure important de se le rappeler : le SRAS-CoV-2 est un nouveau virus. Nouveau pour moi en tant qu’infirmière clinicienne, nouveau pour les médecins avec qui je travaille à l’urgence, nouveau pour les scientifiques, nouveau pour n’importe quel citoyen.

Nouveau pour les membres du gouvernement et de la Direction générale de la santé publique.

Ah, ça, on tend à l’oublier.

Il est si facile de partir à la dérive, se laissant emporter par cette vague égocentrique, de suivre ce mouvement populaire de lynchage public, défendant avec acharnement nos opinions personnelles et écorchant au passage tous ceux avec qui nous sommes en désaccord sur ce sujet si chaud qu’est le coronavirus. Une corde sensible vient d’être touchée lorsque le port du masque est

abordé, invitant avec lui la délicate notion des droits et libertés. Quel casse-tête ! C’est ce que doivent se dire chaque jour le premier ministre Legault, le ministre Dubé, le Dr Arruda et les autres acteurs qui les entourent lorsque vient le temps de prendre des décisions qui affecteront tout le Québec. Je n’aimerais pas être à leur place. Et d’ailleurs, vous non plus.

Pourtant, être témoin de prises de parole de citoyens et même de professionnels de la santé qui affirment leur point de vue personnel sur les mesures sanitaires n’est pas rare. La COVID-19 est devenue pour certains la raison de taper sur la tête de son voisin et d’oublier le professionnalisme que requièrent les ordres professionnels dont nombre acteurs du réseau de la santé font partie.

Cette guerre d’opinions a fait un grand perdant.

Ce perdant, c’est l’aîné qui ne peut quitter sa chambre pendant des semaines, car d’autres aînés de sa résidence viennent d’être déclarés positifs.

Ce perdant, ce sont les ressources en santé mentale qui sont plus que débordées en raison de l’augmentation des demandes de services auprès des personnes seules et dépressives.

Ce perdant, ce sont les proches d’un professionnel de la santé qui est décédé des suites de la COVID-19.

Ce perdant, c’est n’importe quelle personne qui se sent perdue entre les consignes données lors des points de presse du gouvernement, l’opinion personnelle d’un médecin antimasques publiée sur Facebook et l’entrevue diffusée à la radio avec un docteur en anthropologie indépendant.

Ça peut autant être vous que moi.

Il devient alors impératif d’être conscient de la portée de ses paroles et de ses actes. Tout comme la mission première des ordres professionnels est la protection du public, posons-nous la question : est-ce que je contribue au bien-être de ceux qui m’écoutent ?

La science évolue, ce n’est pas nouveau. Les connaissances sur le COVID-19, elles, sont nouvelles. Les consignes sanitaires s’adaptent au fur et à mesure, au rythme des publications d’études scientifiques.

Nous avançons, par essais et erreurs, car faute de ligne de conduite préexistante, il ne peut y en être autrement.