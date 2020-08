Une avancée que les Palestiniens devraient suivre

Après avoir lu l’éditorial de Guy Taillefer dans Le Devoir cette semaine, j’ai dû m’arrêter et me demander comment quelqu’un pouvait prendre un accord de paix historique au Moyen-Orient et en trouver les aspects négatifs, avant même qu’il ne soit signé (« Implacable travail de sape », Le Devoir, 26 août 2020).

La réponse est que des gens comme lui à l’Ouest sont déçus parce qu’ils se sont convaincus pendant des décennies que, dans le conflit israélo-arabe, une partie a raison à 100 % et l’autre a tort. Par conséquent, il ne peut y avoir qu’une seule solution possible, qui est d’accepter toutes les demandes des Palestiniens sans qu’ils aient besoin de négocier ou de faire des compromis.

Cette approche simpliste de la résolution du conflit n’a pas réussi ailleurs dans le monde et n’a mené les Palestiniens nulle part. Elle est maintenant abandonnée par un autre État arabe, et de nombreux éléments indiquent que d’autres pays de la région suivront.

Cet accord de paix a établi un avenir visionnaire de prospérité dans la région pour les générations à venir. Par cet accord, Israël et les Émirats arabes unis ont donné la priorité au bien-être de leurs propres citoyens et se sont engagés à résoudre les désaccords passés.

Malheureusement, cette approche pragmatique et avant-gardiste n’a pas encore été adoptée par les Palestiniens et, à l’instar de Guy Taillefer, ils considèrent cet accord comme un nouvel obstacle à leur « cause ». Au contraire, cet accord devrait signaler aux Palestiniens que d’autres nations vont de l’avant et font la paix avec Israël parce que c’est dans leur intérêt national.

Les Palestiniens doivent retourner à la table des négociations sans aucune condition préalable. À cet égard, insister pour qu’Israël accepte l’Initiative de paix arabe (mise en avant pour la première fois par la ligue arabe en 2002) dans son ensemble, avant le début des négociations, est contradictoire en soi. Ce sentiment de droit, selon lequel on leur doit tout ce qu’ils demandent, a été la principale raison pour laquelle la paix entre Israël et les Palestiniens n’a pas progressé.

À ce jour, les Palestiniens, même les soi-disant modérés, se réfèrent au 14 mai comme étant la nakba — la catastrophe. À leurs yeux, ce qui constitue véritablement une catastrophe n’est pas le contrôle israélien sur la Judée et la Samarie ni les communautés juives qui y habitent, mais bien l’existence d’Israël tout court.

Les Américains proposent désormais un plan de paix, une occasion inédite de faire progresser un processus de paix qui répond aux préoccupations fondamentales en matière de sécurité. Ce plan doit être au minimum retenu comme point de départ pour la reprise des négociations de paix directes entre les Palestiniens et Israël.

Il est clair qu’une grande majorité d’Israéliens estime qu’une solution à deux États reste viable, de par les résultats des dernières élections au Parlement israélien, la Knesset. Israël est prêt à faire des compromis de taille pour pouvoir vivre dans la paix aux côtés de ses voisins palestiniens. Depuis plus de onze ans, Israël fait preuve de leadership et tente de laisser de côté toutes différences passées. Il est temps que cela soit réciproque.

Il n’est pas trop tard pour les Palestiniens de se rasseoir à la table des négociations.