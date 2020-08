Évitons de créer une injustice en tentant d’en corriger une

Le programme de régularisation du statut des « anges gardiens » n’est pas parfait, certes, mais au moins il reconnaît le travail des « anges gardiens » de première ligne. C’est quand même mieux que rien !

On se souviendra de l’appel à l’aide du gouvernement du Québec au début du confinement pour le recrutement de préposés aux bénéficiaires (PAB). « On a besoin de bras ! », disait le premier ministre François Legault. Des centaines de personnes avaient répondu à l’appel afin de donner de leur temps, entre autres, dans les CHSLD. On a alors constaté que plusieurs demandeurs d’asile œuvraient déjà dans ce domaine, mais également plusieurs personnes qui étaient en attente d’un statut au Canada.

Dans le contexte actuel, en attendant une deuxième vague annoncée, il apparaît tout à fait logique de souhaiter conserver ces gens en poste. Ces demandeurs d’asile sont déjà formés et font souvent partie d’une équipe de travail. Pour ce faire, leur accorder le statut de résident permanent est la voie appropriée afin d’éviter leur expulsion du Canada et, par le fait même, de perdre cette main-d’œuvre précieuse en période de pandémie.

Après l’annonce du Programme de régularisation du statut des « anges gardiens » par le gouvernement fédéral, plusieurs personnes ont dénoncé l’injustice de celui-ci pour de nombreux demandeurs d’asile qui sont laissés pour compte. Il est question d’agents de sécurité, de personnel d’entretien ainsi que d’employés en cuisine qui occupent ces emplois au sein du système de santé québécois. Ces personnes souhaitent la régularisation du statut de ces travailleurs essentiels.

Bien que je puisse être favorable à cette demande, je crois qu’il faudrait toutefois éviter de créer une autre injustice en tentant d’en corriger une. Ainsi, plusieurs demandeurs d’asile occupent un emploi qui a été classé comme essentiel par le gouvernement du Québec au début de la pandémie. On n’a qu’à penser aux employés d’épicerie, aux commis de stations-service, aux commis en pharmacie, aux livreurs d’épicerie, aux cuisiniers ou aux employés de services de garde, pour ne nommer que ceux-là.

Devrait-on régulariser également le statut de ces personnes ? Que dire également à la mère de famille, demandeuse d’asile, qui a perdu son emploi comme femme de chambre à cause de la COVID-19 et du père de famille, également demandeur d’asile, qui lui a perdu son emploi de serveur toujours à cause de la COVID ? Ne devrait-on pas inclure ces personnes qui se trouvent aussi dans une situation de vulnérabilité dans le programme ?

Il est beaucoup question des demandeurs d’asile qui ont été « anges gardiens », mais on semble oublier que plusieurs personnes qui ne sont pas des demandeurs d’asile, mais qui sont malgré tout en attente d’un statut au Canada (demandes humanitaires, réunification familiale), ont aussi travaillé dans un emploi jugé essentiel, par exemple comme préposés aux bénéficiaires. Ces personnes ne devraient-elles pas être incluses dans le programme de régularisation également ?

Je me répète, le programme n’est pas parfait, mais c’est quand même mieux que rien… Assurons-nous d’abord que ceux qui ont droit au programme actuel de régularisation de statut y auront accès rapidement et que le traitement de ces dossiers soit fait dans des délais raisonnables. Il serait absurde que ces personnes doivent patienter pendant trois ou cinq ans avant d’être fixées sur leur sort.

Il sera toujours temps plus tard d’élargir le programme aux autres personnes en attente d’un statut occupant un emploi classé essentiel, comme les préposés aux bénéficiaires !