La salle de cinéma sera désormais plus sécuritaire que la salle de classe

Voilà cinq ans que j’enseigne le français au secondaire dans une école défavorisée multiethnique de Montréal. J’attendais avec impatience la conférence de presse du ministère Roberge : celle-ci m’a grandement inquiétée. Je pense que le plan annoncé devrait être révisé pour inclure le port obligatoire du masque en classe pour tous.

En effet, on ne peut que constater le manque de cohérence entre les différentes mesures de santé publique. Nous savons maintenant que les enfants de plus de 10 ans transmettent le virus autant que des adultes. Pourtant, alors que les adultes doivent être séparés de 1,5 mètre dans une salle de cinéma où ils ne restent que 2 heures, les élèves n’auront aucune distanciation entre eux dans la classe. Comment expliquer cette différence de mesures ? Aller au Guzzo en toute sécurité serait vraisemblablement plus important qu’apprendre ?

Indifférence

Ensuite, ce nouveau plan ignore ce que la science nous a appris ces derniers mois : ce virus ne se transmet pas seulement par gouttelettes, mais aussi par aérosols, de fines particules qui restent des heures en suspension, dans les salles mal ventilées surtout. Les salles de classe de nos écoles publiques sont souvent mal ventilées, avec de vieilles fenêtres qui n’ouvrent plus. En y laissant sans masque pendant des heures les élèves et leurs enseignants, le ministre les met en danger, avec un risque élevé de fermeture partielle ou généralisée de nos écoles.

Aussi, ce nouveau plan montre l’indifférence du Québec quant aux enfants des familles défavorisées. D’après vous, quelle proportion des élèves portera spontanément un masque en classe dans les écoles privées ? Et dans les écoles publiques semblables à la mienne ? Je vous laisse deviner. Quelles écoles sont mieux ventilées : les riches collèges d’Outremont ou les écoles « bunker » de Montréal-Nord ? Les enfants défavorisés paieront le prix fort, comme d’habitude : ils seront plus infectés et devront alors faire « l’école à la maison », une méthode d’enseignement moins efficace auprès des populations vulnérables.

Finalement, l’idée de la « bulle-classe » n’est valide… que sur papier ! Par les professeurs des différentes matières qui rencontrent des centaines d’enfants chaque semaine, et par les suppléants qui travaillent dans plusieurs écoles, votre enfant sera exposé à bien plus que 30 sources de contamination potentielles. Sans compter les services de garde !

Quel que soit l’âge, la COVID n’est pas un virus sans danger. Prendre cette maladie à la légère comme on va le faire dans nos écoles peut avoir des conséquences graves sur la santé des enfants et celle des adultes qui les côtoient, leurs parents surtout. En tant que citoyens, c’est notre responsabilité de veiller à ce que nos jeunes puissent aller à l’école en sécurité pendant toute l’année scolaire. Montrons-leur que l’éducation est véritablement importante au Québec : imposons le port du masque en classe !