Beyrouth et l’insoutenable impuissance

Déjà une semaine depuis l’explosion hideuse de Beyrouth. Le temps s’est arrêté sur les images douloureuses et tragiques de ce moment fatidique où ma ville a explosé comme une cocotte-minute, vicieusement préparée par les générateurs de mort. Ces gens sans conscience, vampires de mort et de sang.

La ville de mon enfance aux teintes douces pastel croupit soudainement dans la noirceur du cataclysme d’horreur et de feu. Que cela est douloureux ! Quoi dire face à l’inacceptable incurie des politiques ? Avec la tristesse immense des pertes sérielles, puisque le décompte des victimes ne finit pas, il y a l’impuissance. Oui cette impuissance de ne pouvoir assister les siens alors qu’on porte les menottes des kilomètres qui nous en séparent, alors qu’on lit leurs messages de détresse et entend leurs voix brimées dans leurs gorges.

Quoi leur dire et quelle question poser ? Le « vous allez bien ? » qui devient si insensé et auquel la logique ne peut répondre que par ces mots : « Comment aller bien alors que je suis Libanais ? »

Au-delà de l’impuissance, il y a aussi la rage. Celle d’écouter encore les explications laconiques de politiciens libanais. Ces derniers, coupables, bafouillant des mots dénués de tout sens et d’empathie pour leur peuple face à l’ampleur du crime.

K.-O.

L’explosion du 4 août se classe au summum de toute l’horreur vécue pendant toutes les années de guerre. Alors que j’étais encore là-bas. Elle est venue anéantir le peu de souffle qui restait encore à une population meurtrie, appauvrie, volée par ses gouverneurs et laissée à elle-même. C’est le coup de poing final sur le ring, avant de déclarer la nation K.-O.

On a tout enlevé à Beyrouth : son patrimoine, la fierté de ses gens, son héritage culturel, tout. Même sa légendaire résilience, car c’en est trop. Il ne reste plus que des squelettes architecturaux vacillants sous lesquels des milliers de personnes ont souffert le martyre dans leurs chairs éraflées et ensanglantées.

Je suis ici, à Montréal, bien chanceuse d’avoir échappé à cela, alors que les miens sont là-bas et souffrent. Je témoigne de l’horreur dans l’impuissance des distances et je pleure de larmes l’horreur sournoisement cachée des armes. Le cœur fendu à voir des familles éplorées, à faire le décompte des miraculés et des blessés.

Je pleure tant d’amis, dont les photos apparaissent sur les réseaux sociaux. Des unions de prières s’enchaînent où chacun y va de mains jointes avec un « paix à son âme » et ça fait mal. Trop mal.

« Beyrouth, elle est mille fois morte, mille fois revécue. » Ce sont ces mots qui éternisent la poésie de Nadia Tuéni et qui résonnent toujours dans la conscience de chaque Libanais. Une sorte de mantra commun à nous, Libanais, pour résister.

Une fois de plus, dans le courant de ma vie, j’assiste à l’assassinat de Beyrouth, invoquant de la voir renaître et revivre, rien que pour embaumer son ciel de jasmin et adresser un sourire de gratitude vers les cieux, où reposent tous nos anges partis bien innocemment.