La justice doit précéder la reconstruction au Liban

Du haut de ma forteresse de privilèges, je regarde, abasourdie, l’armée libanaise tirer sur les manifestants. Beyrouth n’est plus, mais ses survivants demandent justice. Alors que la population s’active à ramasser les débris de ses vies anéanties, je contemple le désastre, je pleure cette ville et ces personnes qui ont façonné ma vingtaine. Je suis perplexe, choquée, triste, et ma colère ne saura être apaisée. Il faut agir : la justice doit précéder la reconstruction.

Les journaux vont se détourner tranquillement de cette nouvelle tragédie frappant le Proche-Orient. Au Liban, quinze années de guerre civile, l’occupation israélienne, la violente tutelle syrienne, la guerre de 2006, les attentats trop fréquents, et une ville détruite en l’espace de quelques secondes : une série de malheurs se noyant dans ceux de la région.

Partout l’on dit que le pays se relèvera. Mais remâcher ces expressions creuses d’un peuple phénix, résilient et solidaire dans la misère malgré les divisions confessionnelles, c’est servir une fois de plus un discours narratif orientaliste n’ayant plus lieu d’être. Aucune justification ne peut banaliser la souffrance, réitérée, des habitants du Liban. La seule fonction de ces discours est de masquer notre responsabilité.

La négligence de cette classe dirigeante ne commence pas il y a six ans par l’amarrage, près des silos à grain, d’un navire transportant 2750 tonnes de nitrate d’ammonium. Elle s’incarne dans les coupures d’électricité, les carences en eau courante ou potable, l’absence d’accès à des soins de santé et la privatisation, dans le chômage et la pauvreté, dans les conditions de vie déplorables des Libanais, mais aussi des réfugiés et des travailleurs migrants.

En résultent les crises fiscale, financière, économique, sociale et environnementale ravageant le pays. Les élites du Liban ont toujours eu soif de pouvoir. Depuis 1990, elles prennent le peuple en otage, sans entraves puisqu’elles sont protégées par leurs alliances régionales et sanctionnées par une communauté internationale complice.

Or, bien avant l’explosion, le peuple libanais dénonçait son régime criminel. Dix mois de contestation précèdent ce massacre. Où était l’amitié des États occidentaux alors que deux millions de personnes prenaient d’assaut les rues du pays en demandant la démission du gouvernement ? L’ambassadrice canadienne au Liban ne disait d’ailleurs pas un mot sur ces soulèvements, dans une lettre relatant notre amitié pérenne publiée le 13 juin dernier dans le quotidien libanais L’Orient-Le Jour.

Alors que le Canada offre une aide logistique à l’armée libanaise, pas un mot n’est dit sur la brutale répression des manifestants. On retrouve la même hypocrisie dans le discours à saveur néo-colonialiste de Macron, qui dénonce les risques de « violence et chaos », alors que les gaz lacrymogènes utilisés dans les rues de Beyrouth sont les mêmes qui éborgnent les gilets jaunes. Et que dire de cette mascarade d’Israël, un État bénéficiant du soutien inconditionnel du Canada, qui offre son aide alors que ses politiciens réaffirment sans cesse leur désir de renvoyer le Liban à l’âge de pierre ?

Parce qu’elle soutient depuis trente ans un ordre politique assassin, la communauté internationale est responsable de l’explosion du 4 août. Les déclarations ambiguës des dirigeants occidentaux sur l’avenir de la classe politique libanaise voilent à peine les intérêts honteux de l’Occident pour la région.

Le Canada doit exiger la démission et le jugement des élites libanaises, et doit rompre ses relations diplomatiques avec ce gouvernement criminel. Nous devons répondre aux demandes de la diaspora : expulser les représentants du Liban au Canada, fermer les antennes des partis politiques libanais confessionnels sur le territoire, et acheminer une aide humanitaire qui ne transitera pas par le gouvernement libanais.

Il est absolument nécessaire de démontrer notre solidarité, mais il l’est encore plus d’obtenir justice. Le peuple libanais et sa diaspora sont épuisés. À nous, Occidentaux, d’écouter et de respecter les demandes du peuple libanais ; il est grand temps d’assumer les conséquences de nos politiques.