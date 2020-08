Le Liban, le legs international du président Emmanuel Macron

Les présidents français ont pour longue tradition de se faire acclamer comme libérateurs en dehors de leurs frontières. Le Québec garde un souvenir très vif de la visite triomphale de Charles de Gaulle et de son « Vive le Québec libre ! ». Plus récemment, c’est au Mali que François Hollande avait choisi de faire intervenir la France alors que la communauté internationale détournait le regard.

Emmanuel Macron semble vouloir que le Liban soit le legs international de son mandat. Il était jeudi le premier chef d’État étranger à se présenter dans un Liban terriblement meurtri par l’explosion dévastatrice survenue mardi dans le port de Beyrouth. Il y a fait des promesses importantes. Mais est-ce réaliste ? Peut-il aller au-delà de la simple opération de communication ?

Certains facteurs jouent en faveur de l’ambition française. D’abord parce que la France n’y est pas perçue comme une ancienne puissance coloniale oppressive. Au contraire de ce qui s’est passé dans d’autres pays arabes (comme la Syrie voisine), la tutelle de la France a laissé le souvenir d’une intervention certes paternaliste, mais relativement bienveillante.

D’autre part, ses ingérences récentes dans la vie libanaise ont plutôt été vues comme des réussites. Après l’assassinat du premier ministre Rafiq Hariri en 2005, Jacques Chirac a joué un rôle crucial afin d’obtenir le départ de la totalité des troupes syriennes du Liban. En 2017, Emmanuel Macron s’est lui-même illustré en exfiltrant le premier ministre Saad Hariri qui était littéralement séquestré en Arabie saoudite.

Par ailleurs, le contexte géopolitique semble également laisser le champ libre à ce que la France assume le leadership et la coordination de l’aide internationale. Depuis l’administration Obama, le retrait des États-Unis des affaires du Proche-Orient est flagrant, laissant de la place à l’interventionnisme russe en Syrie et permettant la lutte d’influence entre les deux puissances régionales que sont l’Arabie saoudite et l’Iran. Or, l’Arabie est engluée dans sa guerre au Yémen et l’étoile du prince héritier Mohammed ben Salmane a plus que pâli depuis l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. L’Iran, de son côté, est véritablement affaibli par les sanctions et l’embargo dont fait l’objet Téhéran depuis que Donald Trump a dénoncé l’accord sur le nucléaire iranien.

Mais il ne faut pas pour autant sous-estimer les effets de la rivalité arabo-iranienne sur les rapports de forces entre les communautés du Liban. À ce titre, la principale difficulté à laquelle va faire face la France si elle souhaite effectivement faire advenir un « nouveau pacte » comme l’a déclaré Emmanuel Macron, sera de déterminer la place du Hezbollah sur l’échiquier politique libanais. Car c’est bien la complexité du jeu politique intérieur et des influences extérieures qui rend impossible depuis des années ces réformes structurelles dont le Liban a tant besoin et que le peuple réclame.

Aujourd’hui, les Libanais, déjà trop brutalement éprouvés, veulent légitimement croire que la France peut soutenir leur volonté de transformation. Le défi relevé crânement par le président français dans l’émotion de sa visite au cœur de Beyrouth meurtrie constitue certainement une réussite à court terme en matière de diplomatie publique. Mais il s’agit d’un test majeur de crédibilité et, en cas d’échec, les effets à long terme pour l’influence française seraient désastreux.

Si la France a certainement les moyens de coordonner l’aide internationale, la promesse d’accompagner la « refondation d’un ordre politique nouveau » est très ambitieuse. Faire exploser les clivages politiques traditionnels et faire advenir un « nouveau monde », c’est aussi ce qu’Emmanuel Macron avait promis aux Français lors de son élection en 2017. La déception qui en résulte trois ans plus tard est tangible. Les acclamations sans lendemain peuvent laisser un goût très amer.