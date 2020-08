Répéter les erreurs de la première vague n’est pas une option

Les travailleurs que nous représentons sont les plus touchés par la pandémie de la COVID-19. Depuis des mois, nous accompagnons les milliers de préposés aux bénéficiaires, d’auxiliaires aux services de santé et sociaux, de préposés à l’entretien ménager, les agentes administratives et l’ensemble du personnel du réseau de la santé et des services sociaux infectés par le virus.

Ce sont nos membres qui mettent leur santé en danger depuis le début. Elles le font parce qu’elles ont à cœur de prendre soin de la population. Comment expliquer que le gouvernement s’entête à nous envoyer au front mal équipés ? Les remerciements du premier ministre Legault ne suffisent pas à protéger le personnel. C’est qu’il en faut bien plus pour assurer notre protection.

Malgré nos appels répétés, le gouvernement, la santé publique et la CNESST font la sourde oreille, avec le résultat que nous connaissons maintenant. Ce sont plus de 13 600 travailleuses et travailleurs du réseau qui ont été infectés, dont certains qui ont même laissé leur vie. Comme nous représentons la majorité d’entre elles, nous savons toute la détresse et le stress qu’elles vivent. Nous avons accompagné les proches, les amis et les familles des travailleurs infectés et décédés.

Nous avons été abandonnés. Le terme est fort, mais il met le doigt sur le bobo. Les recommandations de la Santé publique, qu’appliquent aveuglément les établissements, n’ont pas permis de protéger le personnel. Et c’est sciemment qu’ils continuent à mettre le personnel à risque.

Dès le début de la pandémie, alors qu’il y avait incertitude sur le mode de transmission, nous avons demandé à être protégés contre une éventuelle transmission aérienne du virus, ce qu’on nous a refusé. La transmission du virus par aérosol apparaît de plus en plus comme probable. L’OMS l’a d’ailleurs reconnu récemment, et de nombreuses recherches vont maintenant dans ce sens. Comment expliquer que la Santé publique continue de recommander le port de masques, d’équipements ainsi que des procédures de prévention qui ne protègent pas contre ce mode de transmission ?

Face au refus des employeurs de changer de cap, nous demandons à la CNESST d’appliquer le principe de précaution et de forcer les employeurs à rehausser les mesures de protection au travail. Les conséquences d’une infection à la COVID-19 sont très sérieuses. On sait maintenant que des lésions pulmonaires, cardiaques et neurologiques permanentes sont possibles.

Il faut absolument tout faire pour éviter de revivre l’hécatombe dans le réseau. Avec une deuxième vague qui pourrait se pointer le bout du nez plus tôt que tard, il est urgent d’agir. Le gouvernement, la santé publique et la CNESST ne pourront pas plaider la surprise et doivent prendre leur responsabilité. Répéter les erreurs de la première vague n’est pas une option.

Qu’attend-on alors pour annoncer ce qui sera fait pour mieux protéger les travailleuses et travailleurs qui rentrent au travail chaque matin pour soigner la population ? Le silence du gouvernement sur cette question a de quoi inquiéter. Le premier ministre est sur toutes les tribunes depuis des mois. Souvent, il laisse entendre que c’est par notre faute si les choses ne vont pas comme il le voudrait. Plutôt que de chercher des coupables du côté de celles et ceux qui répondent aux besoins de la population, il devrait plutôt mettre son énergie à assurer notre sécurité.

Les Québécois et le personnel du réseau méritent plus que le bilan de la première vague. Nous devons faire mieux et, pour cela, il est temps d’écouter les préoccupations des travailleuses et travailleurs au front.

*La liste des cosignataires: Richard Boissinot, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale – CSN; Leon Mayers, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal – CSN; Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec – CSN; Alain Croteau, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – CSN; Marc Cuconati, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal – CSN; Dominic Presseault, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en santé et services sociaux; Marjolaine Aubé, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval – CSN; Jean Mercier, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS Montérégie-Centre – CSN; Daniel Laroche, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est – CSN; Alexandre Paquet, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal – CSN; Josée McMillan, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l’Outaouais – CSN