Chaque homme devrait faire un examen de conscience

Réplique au texte « Le retour de chaperon » de Patrick Moreau, publié en page Idées le 21 juillet.

La mauvaise foi de votre texte me fait bondir et réagir. C’est une bonne chose puisqu’elle me pousse à enfin écrire au Devoir.

Vous auriez dû suspendre votre plume à « En tant qu’homme…», et vous demander si justement, en tant qu’homme, vous étiez le mieux placé pour débattre de questions de féminismes, d’agressions, de discriminations et d’égalité femme-homme.

Eh bien, parce que vous êtes un homme, je vous conseillerais de parler moins fort, d’être un peu plus humble et de faire l’examen de conscience que chaque homme devrait faire en ce moment.

En tant qu’homme, votre discours devrait être moins péremptoire, plus tolérant et sans doute aussi, un peu plus jeune. Vous n’êtes pas seul, mais je remarque dans tous les textes que je peux lire actuellement, tous les commentaires aux articles du Devoir, une certaine proportion de personnes de votre génération. Comme si d’avoir vécu l’émergence d’un féminisme historique vous permettait de juger celui, que dis-je, ceux, d’aujourd’hui. Comme s’il n’y avait qu’un courant valable.

Peut-être m’accuserez-vous d’âgisme ? Je ne suis pourtant plus si jeune, mais je me sens bien autrement que vous interpellée par la vague de dénonciations qui secoue la société québécoise. Et plutôt que de me permettre de juger, moquer, et rétablir la bonne vérité, j’essaye de comprendre, j’écoute, et je reste modeste par rapport aux témoignages de celles et ceux qui ont souffert.

Quel sophisme que d’affirmer qu’il y a absence de discrimination dans le monde littéraire et donc de violences et d’agressions ! Il suffit de faire quelques recherches pour prouver que l’égalité est encore loin d’être atteinte. « Sur 805 manuscrits reçus par 9 éditeurs québécois en 2018, près de la moitié (48,9 %) ont été soumis par des femmes, mais ces mêmes éditeurs n’ont publié que 37 % de manuscrits signés par des femmes en 2017-2018. », publie l’UNEQ en 2019. On retrouve également de grandes disparités selon le sexe dans les montants des bourses accordées aux autrices et aux auteurs et les attributions des prix littéraires.

Ce déni du réel, vous en êtes une preuve flagrante. Penser encore aujourd’hui que le risque d’agression ou de violence n’augmente pas lorsque l’on croise genre et âge, origine ou orientation sexuelle, est faire preuve d’une naïveté confondante.

Et le chaperon ! Belle trouvaille, je vous l’accorde, pour rabaisser ce que les autrices de la lettre que vous moquez présentent comme des personnes dont le « rôle serait de veiller au bien-être et à la sécurité de tout le monde. » Selon Le Larousse, le chaperon est une « femme généralement assez âgée qui accompagnait dans le monde une jeune fille, une jeune femme ; toute personne qui accompagne quelqu’un pour le surveiller. » Le chaperon alors, mot étonnamment masculin, était là pour protéger les jeunes femmes. De quoi ? Des hommes prédateurs ? Pourquoi ? Parce que les hommes le sont souvent et si facilement. Mais aussi par cette idée que les jeunes femmes devaient être vierges pour épouser ces mêmes hommes.

Le chaperon est une invention masculine pour maintenir son pouvoir, le patriarcat, bien en place, en y faisant participer, lumineuse idée, les femmes elles-mêmes.

Et si les autrices de la lettre avaient voulu surveiller quelqu’un, leur attention se serait certainement portée sur l’agresseur potentiel plutôt que sur la jeune autrice. Mais ce qu’elles réclament et annoncent, c’est de la bienveillance.

Il y a un sentiment qui s’appelle empathie, que l’on présente souvent comme la capacité de se mettre à la place de l’autre, de ressentir la même chose que lui ou elle. L’empathie permet de comprendre l’importance et les répercussions de situations que nous n’avons pas vécues. En tant qu’homme, vous n’avez certainement pas envie de vous mettre à la place des autres, surtout des victimes. C’est vrai que c’est parfois désagréable, et votre position d’homme blanc quinquagénaire est trop confortable pour oser la troquer, ne serait-ce qu’un instant, contre une moins bien placée.

En tant qu’homme, votre voix devrait se faire douce, ne pas s’afficher publiquement et questionner autour de vous, vos élèves par exemple, des femmes et des hommes plus jeunes, peut-être moins bien pensants que celles et ceux de votre entourage d’homme de gauche.

En tant qu’homme, vous devriez vous pencher sur la société d’aujourd’hui et les réalités qu’elles créent. En tant qu’homme vous devriez voir et comprendre que le féminisme évolue et compte, bienheureuse richesse, plusieurs courants. En tant qu’homme, écrivain et professeur, vous devriez vous questionner et ne pas penser que parce que le féminisme historique a posé comme postulat l’égalité femme-homme, que cette dernière est atteinte.

Et que pensez-vous, en tant qu’homme, qu’il arriverait, si on apprenait au connard cité, qu’on ne pose pas la main sur le genou d’une jeune fille juste parce qu’on en a envie ?

Je risque une réponse également : la disparition de la culture du viol ?