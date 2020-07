Cyclistes montréalais, aidez-nous à vous aider

L’aménagement de nombreux secteurs piétonniers à Montréal cet été permet enfin de faire la lumière sur la cohabitation, beaucoup moins harmonieuse que ce que l’on en dit, entre piétons et cyclistes. En effet, si les collisions entre piétons et cyclistes sont moins spectaculaires et font moins de blessés graves, elles sont tout aussi fréquentes et dommageables. J’entends par dommageables des blessures, le plus souvent mineures, certes, mais bien réelles et qui laissent des séquelles physiques durables, notamment chez les personnes vieillissantes qui en sont victimes. Ces blessures ont également des conséquences durables sur le plan psychologique, car les personnes frappées par un cycliste, même si elles ne sont pas des personnes âgées, développent une réelle crainte lorsqu’elles se déplacent sur la voie publique.

Les voies piétonnes aménagées il y a quelques semaines dans plusieurs arrondissements de la ville ont un point en commun : elles sont rapidement devenues de véritables autoroutes pour cyclistes, qui y circulent souvent à grande vitesse. Mais ces voies piétonnières ont pourtant essentiellement pour fonction de permettre aux citoyens, et notamment aux familles, de profiter de l’été en toute sécurité. Ainsi, nombreux sont les parents qui fréquentent ces lieux avec leurs enfants, qui ont alors la rue à eux pour dessiner à la craie, courir en toute sécurité dans tous les sens, bref, s’amuser. Sur la voie piétonne de mon arrondissement, plusieurs collisions entre cyclistes et de jeunes enfants ont été évitées de justesse depuis le début de l’été. Le seul arrondissement où l’administration locale a été proactive dans ce dossier est celui de Verdun, où le maire, Jean-François Parenteau, a mis en œuvre sur la rue Wellington des mesures qui semblent efficaces, selon ce que rapportent les médias.

De nombreux citoyens peuvent confirmer que lorsqu’on souligne aux cyclistes (même gentiment) qu’ils doivent marcher à côté de leur vélo sur la voie piétonne, ceux-ci répondent par des insultes ou un haussement d’épaules. Et je ne parle pas ici uniquement de jeunes millénariaux insolents, mais de gens de 40, 50 ou 60 ans, casque sur la tête, qui se croient tout permis. Plusieurs piétons, de même que des cyclistes responsables, ont fait au cours des dernières semaines (et font toujours) des démarches à ce sujet auprès de l’administration de leur arrondissement, sans grand succès, semble-t-il.

Dans une récente entrevue à Radio-Canada, la présidente-directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Lareau, proposait que l’on adopte le modèle européen où les vélos sont autorisés sur les voies piétonnes à certaines heures et à la condition de circuler à la même vitesse que les piétons. Je serais favorable à cette solution si les cyclistes montréalais étaient aussi disciplinés et responsables que leurs confrères européens.

Cyclistes, aidez-vous vous-mêmes. Faites d’abord la preuve cet été que vous êtes capables de respecter la réglementation en vigueur. Alors l’été prochain, nous, les piétons et les cyclistes responsables, serons à vos côtés pour réaliser un projet-pilote à l’européenne.