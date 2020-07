Conseils de savoir-vivre en temps de pandémie

Commençons par une mise en garde. Si vous faites partie des libertariens qui pensent que l’obligation de porter le couvre-visage est une atteinte insupportable à leurs droits et que vous êtes prêt à vous battre avec des policiers ou à vous rendre en Cour suprême pour ne pas porter un masque de tissu quelques minutes par jour dans les lieux clos, arrêtez de lire ici. De toute évidence, vous n’avez aucune appétence pour le vivre-ensemble ni aucun respect pour les autres citoyens.

Si vous ne comprenez pas que la vie en société et la santé publique apportent leur lot de contraintes, c’est que votre entendement est plus que faible et qu’il est inutile d’entreprendre quelque discussion que ce soit avec vous. Allez vivre dans les bois avec les autres « hillbillies » de votre acabit et « slaquez-nous patience » avec votre liberté de pacotille.

Quatre conseils

Pour les autres, voici quelques conseils visant à améliorer le vivre collectif qui me sont venus à l’esprit pendant les mois depuis lesquels nous vivons en pandémie.

D’abord, si vous avez de la difficulté à accepter les règles découlant de la COVID-19, ne vous en prenez pas aux employés des commerces qui doivent vous les rappeler. Ces gens n’ont pas à supporter votre agressivité et votre grossièreté. Vous avez deux choix : rester chez vous, où vous pourrez vociférer à loisir, ou prendre des calmants quand vous sortez en public. Tout le monde s’en portera mieux, y compris vous, cet anarchiste incompris.

Deuxièmement, pourquoi tant d’entre vous semblent-ils incapables de faire leurs courses seuls ? Avez-vous vraiment besoin d’être accompagné de votre conjoint ou conjointe ou même de toute votre smala pour faire l’épicerie ou pour acheter du vin à la SAQ ? Se rendre à plusieurs dans les commerces, en ces temps de péril collectif, c’est non seulement augmenter le risque de contagion, qui croît avec le nombre d’individus rassemblés dans un lieu, mais aussi écœurer les autres clients en allongeant les files d’attente et en rendant la circulation à l’intérieur plus laborieuse. Si votre dépendance affective est telle que vous ne pouvez pas vous séparer de vos proches même pour quelques minutes, allez consulter un psy et faites vos commandes sur le Web. Quant aux fins finauds qui se croient rusés et subtils parce qu’ils ont réussi à pénétrer à deux ou plus dans un commerce où c’est prohibé, vous n’êtes ni l’un ni l’autre : vous ne méritez pas nos félicitations, mais notre mépris.

Troisièmement, pourquoi tant d’entre vous n’arrivent-ils pas à suivre les consignes quand ils font leurs emplettes : sans-dessein qui baissent subrepticement leur masque sous leur nez aussitôt les portes franchies ; analphabètes de la conduite du chariot qui refusent de respecter les flèches appliquées au sol, sous prétexte qu’ils ne sont en sens inverse que pour un seul produit ; individualistes forcenés se croyant seuls au monde qui ne respectent pas la règle des deux mètres de distanciation ou qui garent leur panier d’un côté de l’allée pour aller quérir un produit de l’autre côté, provoquant ainsi un bouchon ; covidiots qui, en ces quatre mois, « n’ont rien appris et ont tout oublié ».

Enfin, et j’ai gardé le meilleur pour la fin, que penser de ces abrutis qui stationnent leur automobile ailleurs que dans les cases désignées de stationnement, soit dans les parkings réservés aux handicapés ou juste devant la porte, et qui répondent, quand on le leur fait remarquer, qu’ils ne sont là que pour cinq minutes ou d’aller nous faire foutre ? Croient-ils que les autres clients sont venus passer l’après-midi à l’épicerie ou même y coucher ? De tous les carencés en savoir-vivre, ceux-là sont les plus agressifs, allant jusqu’à menacer de représailles physiques la personne qui les a justement tancés.

« Jusques à quand abuseras-tu de notre patience ? », demandait Cicéron à Catilina. En ces temps de pandémie, où nos nerfs sont souvent à vif, cette question devrait être posée sans relâche à cette petite minorité d’impolis, de discourtois, de goujats même, pourrait-on dire, qui se croient tout permis et corrodent la qualité de la vie en société.