Le «problème» anglo-saxon

On remarque qu’un certain courant nationaliste conservateur semble étiqueter comme « anglophone », « canadien-anglais », « américain » ou « anglo-saxon » plusieurs principes, idées, concepts et mouvements sociaux, politiques et culturels. Ainsi, on appose un qualificatif pour délimiter les frontières de notre communauté. Il s’agit d’une étonnante crispation devant l’élargissement des droits et l’évolution des mœurs, et une dangereuse avenue pour le Québec.

Par exemple, si la reconnaissance des enjeux autochtones progresse au Canada, pourquoi ne devrions-nous pas en faire autant, voire plus ? En quoi les questionnements qu’entraîne la décolonisation seraient-ils un rejet de notre histoire ? Qu’auraient d’incompatible avec la société québécoise les principes d’antiracisme, de pluralisme et de diversité ?

Il faut également reconnaître qu’il n’y a rien de proprement québécois dans cette réaction : c’est le propre d’une droite culturelle, présente un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, avec Trump pour porte-étendard, ou en France. Elle est nostalgique d’une hégémonie et regrette de devoir composer avec de nouvelles réalités. La différence, au Québec, c’est qu’en lui apposant une étiquette culturelle « anglophone » ou « canadienne », on intègre ce discours dans le débat sur l’indépendance, en tentant d’affirmer la primauté historique et l’exclusivité de certains individus dans la communauté québécoise. En résumé, on associe ces réalités au Canada pour s’en dissocier, pour mieux se conforter dans un Québec qui les rejette.

Or, le Québec doit sortir d’une logique simpliste et primaire qui s’oppose automatiquement à tout ce qui peut être associé au Canada. Il y a certains principes moraux qui doivent dépasser les frontières culturelles. Rien ne nous empêche d’adapter à nos réalités certains mouvements et de critiquer certains agissements du Canada, notamment sa certaine hypocrisie par rapport à ces discours et sa répression des demandes autochtones. Et encore, ce n’est pas comme si le Canada ne nous donnait pas matière à critique, ne pensons qu’à sa frustrante obsession pétrolière.

Les « autres »…

Selon les tenants de cette vision conservatrice, les campus universitaires des États-Unis seraient générateurs d’une doxa toute-puissante, une pensée rigoriste de la rectitude, à laquelle nous devrions, comme francophones québécois, résister. On remarquera au passage l’ironie dans le fait que ces mouvements et courants ont été grandement influencés par la théorie française, notamment le travail de Jacques Derrida. Chez nous, l’Université Concordia devient le symbole d’une prétendue « bien-pensance ». Le racisme systémique, les enjeux autochtones, l’émancipation de la diversité sexuelle, ce sont les affaires des « autres »…

Le Québec qu’il nous faut, c’est un Québec d’aujourd’hui : effervescent, bouillonnant d’idées, solidaire de toutes les libérations. Il faut arriver au XXIe siècle : s’il y a un adversaire qui s’oppose au Québec, ce n’est plus l’anglophone, mais tous ceux qui se satisfont du statu quo.

Les idées, les mouvements, on peut très bien les générer chez nous, mais contrairement à ce qui existe pour les fruits et légumes, il n’y a pas d’achat local. Les idées sont issues de processus qui vont par-delà les frontières : plutôt que de les rejeter, participons à leur développement !

À quoi bon avoir fait la Révolution tranquille si c’est pour que les commentateurs et politiciens nous replongent dans la Grande Noirceur ?