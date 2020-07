Le récit de l’histoire est continuellement réécrit

Lettre écrite à la suite de la chronique de Christian Rioux intitulée « Et la diversité, bordel ? » et publiée le 10 juillet 2020.

D’entrée de jeu, posons les choses : je honnis la politique de Recep Tayyip Erdoğan et je suis contre le projet de reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. C’est d’autre chose que je veux parler.

Essentiellement, je voudrais dire que votre comparaison entre le geste du dictateur turc et celui de ces « hordes d’illuminés » qui « croient se purifier au regard de l’histoire en déboulonnant des statues » est boiteuse. Vous qui êtes féru d’histoire, vous connaissez bien l’adage « l’histoire est écrite par les vainqueurs ». Pouvez-vous nier que le fait que les descendants des vaincus cherchent à rétablir leur dignité et à s’inscrire dans l’histoire est tout à fait légitime ? Personnellement, je crois que dans certains cas, il faudrait plutôt contextualiser que déboulonner, mais parfois, l’insulte à la dignité est trop forte. Lorsque les pouvoirs publics refusent de considérer des demandes populaires répétées — comme ce fut le cas pour la statue de Colson à Bristol —, la manière forte employée devient elle aussi symbolique, ce à quoi fait sans doute référence votre emploi du vocable « horde ». Le déboulonnage vous a-t-il choqué lorsqu’il s’agissait de statues de Staline, ou de Saddam Hussein ? Le récit de l’histoire, fruit d’une lutte de pouvoirs, est continuellement réécrit. Que cela vous plaise ou non, les « hordes d’illuminés » qui protestent contre un récit public faisant fi de leur oppression passée participent à l’écriture de l’histoire.

Dans le cas de la reconversion de Sainte-Sophie, il ne s’agit pas de vaincus de l’histoire qui réclament leur récit mémoriel, mais d’un chef d’État vainqueur au pouvoir qui souhaite le rester par tous les moyens, y compris en exploitant le sentiment de ceux qui se sont sentis méprisés par le modèle atatürkiste. Ce n’est pas le même type de lutte de pouvoir.

Je terminerai en disant que le fameux « clash des civilisations » de Huntington est un modèle théorique fallacieux qu’a notamment employé George Bush pour justifier la conquête étasunienne de l’Irak. À cet égard, parmi les Grecs d’Istanbul, touchés au premier chef sur le plan symbolique par le geste d’Erdoğan, plusieurs réprouvent la récupération idéologique fondée sur le conflit de religions. Les enjeux géopolitiques sont des luttes de pouvoir pour la conquête de ressources et de territoires auxquelles se superposent les conflits religieux, et non l’inverse.

Réponse du chroniqueur

En démocratie, personne n’a le droit de se faire justice soi-même. Sous peine d’ouvrir la porte à un ensauvagement au parfum de guerre civile. C’est ce que n’a cessé de répéter Martin Luther King. Comment oser comparer Jefferson ou Washington à Staline ? Les statues de ce dernier ont été enlevées après 72 ans d’un totalitarisme qui a fait 15 millions de morts. Aux dernières nouvelles et malgré leurs énormes défauts, les États-Unis étaient une démocratie où 620 000 citoyens, noirs et blancs confondus, ont d’ailleurs donné leur vie pour supprimer l’esclavage. Quant à l’histoire, elle n’est écrite ni par les vainqueurs ni par les perdants, mais par les historiens. Encore faut-il les lire.