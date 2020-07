Même les plus petits gestes ont des conséquences

Troisième vague… de dénonciations d’agressions sexuelles. Chaque fois, ces vagues créent un ressac en moi : impossible de me concentrer sur autre chose.

Je suis une survivante d’agressions sexuelles. C’était quelqu’un connu de moi, mais un parfait inconnu du public. Quand même, je suis solidaire avec toutes ces femmes et tous ces hommes (appelons-les personnes survivantes) qui dénoncent leurs agressions.

Cependant.

Cependant, quand on élimine ou « annule » (cancel) un présumé agresseur de ses contacts, des réseaux sociaux et de son travail, que fait-on réellement ?

On exprime notre indignation. La nôtre. Celle de quelqu’un qui n’a peut-être pas vécu (et c’est tant mieux) d’agression de ce type. On exprime notre incompréhension : pourquoi donc existe-t-il des agresseurs encore aujourd’hui ? On exprime aussi notre dégoût envers nous-mêmes d’avoir pu aimer un jour cette personne ou son travail.

Mais a-t-on vraiment écouté ? A-t-on entendu ce que les personnes survivantes souhaitaient, voulaient, ce dont elles avaient besoin en faisant une dénonciation publique ?

Aujourd’hui, le débat tourne en boucle autour de la présomption d’innocence, principe fondamental d’un vivre ensemble relativement serein. J’y crois, en tout cas. Aujourd’hui, nous entendons moult experts du système judiciaire expliquer que ledit système a changé. Je les crois aussi. On nous explique que le corps policier est mieux formé ; que les juges le sont aussi… Je les crois encore, et les remercie de prendre la situation au sérieux, mais, malgré toute la bienveillance des uns et des autres, un procès, c’est un rouleau compresseur.

J’ai témoigné à titre d’experte sur un tout autre sujet dans un procès — trop — médiatisé il y a quelques mois, et j’ai vu, j’ai entendu la souffrance des personnes dans la salle, tant accusé que plaignant, que famille aussi. Aucune bonté ne pouvait enlever cette souffrance. La justice prend trop de temps, laissant ouvertes des plaies qui, tout juste refermées, et encore loin d’être cicatrisées, doivent encore s’ouvrir.

Aujourd’hui, on se questionne sur les conséquences de ce qu’on perçoit comme une vendetta publique. Les conséquences de parler publiquement pour les personnes dénonçant, mais, aussi, et surtout, les conséquences pour les présumés agresseurs. Les présumés coupables perdent leur emploi, leurs contrats, leurs amis, réels ou virtuels. Ils sont intimidés sur les réseaux sociaux, et leurs faits et gestes, de même que leurs excuses, sont scrutés à la loupe. On se demande : cette indignation populaire respecte-t-elle le principe de proportionnalité ? On s’entend, moi aussi je souhaite que ces présumés agresseurs fassent face à leurs responsabilités.

Avez-vous remarqué ? Vous venez de lire deux paragraphes entiers sans qu’on parle réellement des personnes survivantes. Des conséquences que l’agression a eues sur leur corps, leur cœur, leur âme. On ne propose pas de solutions sur la manière dont la société aurait pu, au-delà d’une justice bienveillante, leur apporter soutien et réconfort pour passer à travers : des psychologues, des groupes de soutien, des organismes communautaires financés… Surtout, on ne se demande pas trop pourquoi les personnes survivantes en sont arrivées à dénoncer leur agression publiquement. On suppose que c’est par vengeance ; la colère de sorcières hystériques transformant le beau prince en bossu.

Être une personne survivante, c’est avoir perdu le pouvoir, avoir été la marionnette d’autrui. Dénoncer quelque chose, peu importe la méthode, c’est reprendre ce pouvoir. C’est passer de l’état de victime au rôle de survivante. C’est déboulonner symboliquement la statue du dictateur (ou de la dictatrice) pour y mettre des fleurs et reprendre sa vie, son corps, son âme en sa possession propre. Si les victimes étaient crues, mieux accompagnées, plus tôt elles seraient en mesure d’agir pour se réparer d’une manière peut-être moins négative pour elles.

Alors, avant de supprimer, de « déliker », de bannir pour mettre loin de vos yeux et de vos cœurs cette personne fautive, pour oublier votre aveuglement envers elle, votre dégoût et faire comme si tout cela n’existait pas, peu importe vos raisons, posez-vous une question : que souhaite la personne survivante et comment puis-je contribuer à l’accompagner dans cette épreuve ?

Car même les plus petits gestes ont des conséquences.