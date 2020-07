Justice pour ceux qui ont risqué leur vie pour nous

Marcelin François. Il faut connaître son nom.

M. François était un travailleur en CHSLD qui est mort de la COVID-19 le 14 avril. Il était également un demandeur d’asile d’Haïti qui est entré au Canada par le chemin Roxham. Il était un des « anges gardiens » du système de soins de santé sur qui nous pouvons mettre un nom.

Je ne le connaissais pas. Mais pendant deux mois, j’ai travaillé en première ligne aux côtés de 1000 demandeurs d’asile dans le système de soins de longue durée du Québec.

J’ai été embauchée par le gouvernement en avril pour remédier à la pénurie de personnel dans les CHSLD, alors que les conditions de travail intolérables et le manque d’EPI ont conduit les membres du personnel existant à se retirer ou à être forcés de rentrer chez eux pour cause de maladie. Dans la résidence qui m’a été assignée, j’ai nourri, lavé, changé et déplacé des résidents âgés sous la supervision des préposés aux bénéficiaires (PAB). En deux mois, tous nos résidents sauf dix ont été infectés par la COVID-19.

Plusieurs PAB étaient en congé de maladie, laissant derrière une équipe réduite, composée presque entièrement de femmes immigrées et racisées. Elles avaient un horaire de travail éreintant — des quarts de travail de seize heures ; des semaines de travail de neuf jours. Des professionnels redéployés des hôpitaux, aux prises avec des «extensions obligatoires » dans les CHSLD, ont clairement fait savoir qu’ils étaient prêts à partir en raison de l’épuisement et du stress.

J’ai développé un grand respect pour le travail accompli par ces personnes assidues et résilientes. Elles soignent les malades et soulagent la douleur des mourants. Ce genre de travail est exigeant et difficile, même sans COVID-19. Les demandeurs d’asile qui assument ce travail n’ont aucune garantie qu’il leur sera permis de rester au Canada, et ce, tant que leur demande d’asile est en traitement. Cela augmente leur stress et leur inquiétude de contracter le virus et de le ramener dans leur famille. Ils et elles continuent de soigner et de chérir nos aînés sans savoir quel sort leur est réservé par la société qu’ils soutiennent. Certains risquent déjà d’être expulsés, car dès que les restrictions à nos frontières seront levées, ils seront détenus et placés sur des vols vers un avenir précaire et dangereux où ils ont déjà enduré épreuves et persécution.

J’ai donc été consternée d’apprendre que le gouvernement du Québec, plutôt que de reconnaître l’énorme contribution des demandeurs d’asile, refuse de considérer des moyens administratifs et politiques qui leur permettraient de pleinement s’établir ici. Du bout des lèvres, le premier ministre Legault a seulement parlé d’une considération « au cas par cas » des demandeurs d’asile travaillant dans les soins de santé pour obtenir le statut de résident permanent. De plus, tous les demandeurs d’asile — même ceux qui travaillent déjà en CHSLD — sont exclus du nouveau programme de formation des PAB du Québec, ainsi que du salaire qu’il promet.Même si le premier ministre Trudeau a annoncé reconsidérer la politique d’immigration fédérale à l’égard des travailleurs de la santé, il faut reconnaître que les demandeurs d’asile et autres personnes à statut précaire ou sans statut travaillent dans tous les domaines jugés « essentiels ».

Je réfute la déclaration de M. Legault selon laquelle le racisme systémique n’existe pas au Québec. Ces politiques marginalisent les Noirs et les personnes racisées qui font le travail le plus critique, tout en risquant la plus grande exposition. En ce moment décisif, nos remerciements ne suffisent pas. Nous devons exiger la justice au nom de ceux qui ont risqué leur vie pour nous tous.

Marcelin François. Je me souviendrai de son nom et de son sacrifice. Et vous, M. Legault ?