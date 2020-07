COVID-19, dette nationale et paradis fiscaux

Alors que l’épidémie de COVID-19 frappe et fait encore de nombreuses victimes dans tous les pays et sur tous les continents, les gouvernements du monde préparent déjà (c’est leur rôle) la relance de leurs économies respectives. Ils ont investi massivement afin de préserver des emplois, de soutenir des entreprises et d’éviter une crise encore plus grave.

Pour ce faire, ils ont emprunté massivement sur les marchés bancaires mondiaux et le jour viendra où il faudra rembourser cette dette. Elle est révolue, l’époque où l’État était à la fois son propre débiteur et créancier. Où l’État se prêtait à lui-même. On envisage déjà divers scénarios et on parle d’ailleurs d’élever les taux d’imposition des entreprises et des particuliers. Beaucoup voient ceci comme inévitable.

Une source potentielle importante de revenus demeure toutefois sous le radar et je pense qu’il est vital de la considérer. Je parle ici des paradis fiscaux.

Depuis des décennies, un système de lois et de mesures fiscales permet aux citoyens fortunés et à des sociétés de déclarer leurs revenus à l’extérieur du pays, dans des pays n’imposant pas ou très peu les revenus de leurs citoyens privés ou des entreprises. On se souviendra que Paul Martin déjà, lorsqu’il était en campagne pour devenir premier ministre canadien, avait promis de s’y attaquer. La compagnie Canada Steamship Line, contrôlée par sa famille et battant pavillon bahaméen pour se soustraire au fisc canadien, avait beaucoup fait les manchettes à l’époque.

L’économiste et prix Nobel Joseph Stiglitz qualifiait ces paradis fiscaux, il y a quelques années, de « cancer rongeant l’économie mondiale ».

De son côté, le Fonds monétaire international calculait en 2019 que les États se privaient d’environ 500 milliards de dollars par année à cause de ces pratiques fiscales. Et le pire, c’est qu’elles sont légales !

Peut-être les choses commencent-elles à changer dans certains pays. Au Danemark, en Pologne, en France, on annonçait récemment que les entreprises enregistrées dans ces paradis fiscaux ne recevront aucune aide gouvernementale pour faire face à la COVID-19.

C’est certainement un pas dans la bonne direction, mais cette annonce contient en elle-même un fait troublant. C’est que ces entreprises sont déjà connues et tolérées des gouvernements, alors qu’on parle d’augmenter la charge fiscale des particuliers pour réduire la dette nationale. Et sans doute que les Danois, les Polonais et les Français auraient apprécié une véritable réforme fiscale par la révocation des lois permettant à ces compagnies de ne payer aucun impôt tout en bénéficiant des impôts payés par les autres.

C’est un début, je suppose…

Et c’est tellement facile. Un exemple parmi d’autres : imaginons que vous désirez diminuer le revenu imposable de votre compagnie. Vous créez une compagnie façade, disons aux Bahamas ou à l’île de Man. Vous transférez la propriété de votre raison sociale (le nom de votre entreprise) à cette compagnie. Vous devrez maintenant payer des redevances à cette compagnie (qui vous appartient), disons 1 million de dollars par an, pour l’utilisation de ce nom. Ce million sera imposé aux Bahamas à 0 % et pourra ensuite être rapatrié au Canada, sans pénalité ni imposition additionnelle (grâce à une loi créée sous le gouvernement de Stephen Harper). Sur des revenus de 1 million, vous n’aurez payé aucun impôt, tout à fait légalement

Cette situation qui existe depuis des décennies, avec ses effets sur notre économie exacerbés par l’épidémie actuelle, peut-elle encore être tolérée ? Est-il encore décent, ou socialement acceptable, de le faire ?

À n’en pas douter, il y aura une forte résistance à tout changement. Je dis souvent que la plus grande force dans l’Histoire est l’inertie. Le lobby des milieux financiers fera tout en son pouvoir pour conserver ses privilèges. Mais entre les défavorisés qui paient peu ou pas d’impôts parce que leurs revenus sont trop faibles et les plus riches qui paient peu ou pas d’impôts parce qu’ils ont les moyens de s’y soustraire, la classe moyenne fera-t-elle seule les frais de la relance économique de l’après-COVID-19 et du paiement des dettes contractées pendant l’épidémie ?

Tôt ou tard, il faudra que nos dirigeants politiques, au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne et ailleurs, aient le courage de mettre fin à un scandale financier qui empêche un financement adéquat de nos infrastructures publiques (au point d’en considérer la privatisation) et qui perdure depuis trop longtemps. D’une certaine façon, la question peut être résumée ainsi : sommes-nous prêts, collectivement, à payer encore plus d’impôts afin que des gens plus fortunés n’aient pas à le faire ?

La question est lancée…