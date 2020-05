La revanche des gérants d’estrade

Devant les critiques sévères de la conseillère scientifique du premier ministre Justin Trudeau, la Dre Mona Nemer, au sujet de son plan de déconfinement, le Dr Arruda s’en est pris, durant le point de presse de jeudi dernier, aux « gérants d’estrade ». Dans le contexte de la pandémie, les gérants d’estrade, ce sont des gens comme moi, des citoyens ordinaires qui vivent aux confins de la crise, à mille lieues des zones chaudes, des CHSLD, des garderies d’urgence, des hôpitaux et des cellules de crise. Qui se tiennent informés pour le meilleur et pour le pire.

À mesure que scientifiques et leaders politiques en apprennent davantage sur le monstre à couronne, les citoyens emmagasinent aussi des provisions de connaissances et de questions. J’observe ce qui se passe ailleurs. J’écoute les points de presse de François Legault, de Justin Trudeau, mais aussi d’Andrew Cuomo, direct, factuel et pédagogique. Je lis les médias québécois, européens ou américains. Je n’ai aucune compétence en infectiologie et ne donnerai jamais de leçons de gestion de pandémie 101 à quiconque.

Mais, pourquoi le Québec se propose-t-il de déconfiner quand la célèbre courbe ne s’aplatit pas vraiment ? Pourquoi ignorer le port du masque quand l’Agence de santé publique du Canada le recommande comme mesure complémentaire à la distanciation sociale ? Pourquoi prôner l’immunité collective pour la balayer sous le tapis quelques jours plus tard ? Pourquoi au début de la pandémie, les gens de 60 ans et plus sont-ils « à risque » puis, du jour au lendemain, peuvent-ils même retourner au travail ? Réponse : « La science a changé ».

« La science a changé », ce n’est justement pas une réponse scientifique. C’est une réponse vaguement politique et susceptible de justifier la précipitation dans les annonces, le cafouillage opérationnel, l’inadéquation entre la vision idéologique et la réalité du terrain. Je devine que les dirigeants et les experts prennent des décisions difficiles sur des données incomplètes. Que les enjeux complexes ou parfois inconciliables se multiplient. Que des facteurs de risque échappent encore aux épidémiologistes les plus aguerris.

Et c’est là que les gérants d’estrade peuvent s’avérer utiles. Quand des spécialistes aussi réputés que la Dre Nemer, des journalistes ou de simples citoyens posent des questions, critiquent les décisions ou les stratégies avancées, réclament des messages clairs et transparents, on devrait plutôt voir leurs propos comme une invitation à rehausser la qualité de la communication. Prêter l’oreille aux échos convergents des gérants d’estrade peut permettre de détecter les angles morts et de peaufiner une stratégie qui, née dans l’urgence, peut encore se bonifier.

Les citoyens informés peuvent agir comme une courroie de transmission dans leurs communautés respectives, contrepoids à la désinformation trouvant dans les réseaux sociaux des terreaux fertiles. La désinformation sur le déconfinement, c’est plus dangereux que de simples, pertinentes et légitimes questions.

Le déconfinement soulève des enjeux déterminants. Il nous oblige à évaluer notre tolérance au risque, notre capacité à protéger les vies humaines et notre volonté de relancer l’économie. Les solutions parfaites et les formules magiques n’existent pas. Le gouvernement ne pourra pas obtenir l’adhésion de la population à coups de slogans passe-partout du style « Ça va bien aller », « Nos anges gardiens » ou « La science a changé », mais au moyen de plans bien construits et d’informations sobres, transparentes, claires, chiffrées. Il aurait tout avantage à mieux accueillir la contribution dans l’espace public des « gérants d’estrade » qui peuvent, plus que ses propres relationnistes ne le pensent, l’aider dans ses défis de communication publique.