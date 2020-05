Affirmer que la fermeture de la librairie Olivieri a provoqué une commotion dans le milieu des amateurs convaincus de livres et de culture est trop peu dire. Dans son « Requiem » (Le Devoir des 2 et 3 mai), Odile Tremblay a remarquablement synthétisé tout ce que cette institution phare pouvait représenter : non seulement cette « vitrine d’exigence » donnait-elle accès à ce qu’on ne trouve pas ailleurs, mais les rencontres avec les écrivains valorisaient les œuvres littéraires et les essais et en faisaient un lieu essentiel de la circulation des idées, y compris dans les domaines politiques, ce qui est essentiel à la vie de notre société.

« Pas moyen de rêver à sa renaissance future », écrit notre chroniqueuse. Je n’arrive pas à m’y résoudre. En matière culturelle, le silence de Nathalie Roy a été souligné et dénoncé à l’envi et François Legault, quant à lui, dans ses points de presse, n’a fait qu’annoncer la suspension cet été des spectacles et des festivals. Horacio Arruda aurait ici une belle balle à jouer, lui qui a beaucoup insisté sur la nécessité, en ces temps difficiles, de prendre soin de notre équilibre mental. À côté du visionnement des films et des opéras et de l’écoute de la musique, quoi de plus propice à notre santé psychologique et à la stimulation de nos cerveaux que les lectures tous azimuts, et pas seulement celle des guides pratiques et des livres de recettes ?

Pas moyen de sauver Olivieri, vraiment ? Faut-il se résigner au fatalisme qui semble accueillir la perspective des faillites à venir ? Une librairie n’est pas un magasin comme les autres, mais un service essentiel. Je me prends à rêver que notre gouvernement décrète un état d’urgence culturel national.

Dans cette perspective, alors que les prêts proposés par le gouvernement du Québec ne semblent pas avoir offert une perspective viable, un de ses gestes pourrait être de… nationaliser Olivieri, ce qui permettrait de contrer la gourmandise d’intérêts privés soucieux d’éliminer la concurrence, et ce, dans un réseau de librairies indépendantes aussi nécessaires que les écoles et les hôpitaux dans les régions éloignées et auxquelles on pourrait avoir accès avec des cartes de membre annuelles, comme dans le cas de Costco. Dans un nouveau cadre, Yvon Lachance et Rina Olivieri — dont la contribution à la culture francophone a été internationalement reconnue par l’octroi du grade prestigieux de chevalière des arts et des lettres de la République française — seraient tout désignés pour reprendre les rênes de leur entreprise : ils ont largement fait leurs preuves.

Bien sûr, j’entends déjà les objections qu’on pourrait opposer à ma suggestion. Ce serait un précédent, car d’autres entreprises et d’autres personnes pourraient y prétendre : théâtres, salles de concert et d’opéra, galeries d’art… Nous avons entendu les cris d’alarme des artistes, des acteurs, des compositeurs. Et l’on nous invitera à profiter de la crise pour revoir les modes de distribution des livres, notamment en généralisant la vente en ligne. Mais les petites librairies n’ont pas les possibilités de livraison à domicile d’Amazon, dont on ne peut dire qu’elle soit le meilleur moyen de soutenir les entreprises québécoises… Et a-t-on jamais nationalisé une librairie ? Et pourtant… En 1975, Jean Vilar, le fondateur du festival d’Avignon, proposait de faire du Théâtre national populaire (le TNP) un service public et en Suisse, une librairie menacée de disparition en raison d’un projet de construction immobilière — une situation analogue à celle qu’a vécue Olivieri — a été sauvée grâce à l’intervention des pouvoirs publics.

On nous promet que, après la crise, rien ne sera plus comme avant. La fermeture d’Olivieri est l’occasion de faire preuve de créativité. Elle est le symptôme dramatique de la nécessité pour le gouvernement d’adopter une véritable politique culturelle qui fait cruellement défaut.