Le corona trauma

Tandis que les Montréalais écoutent avec inquiétude leur premier ministre parler de déconfinement, ils ont du mal à comprendre ce qui a bien pu changer depuis que ce même premier ministre leur parlait de fermeture de lieux publics et de distanciation sociale. La célèbre courbe ne semble pas s’essouffler, sans parler de s’aplatir.

Du même souffle, on nous dit que cette pandémie risque de durer des mois, voire des années. Autrement dit, on semble être entrés dans une problématique chronique qui ne va pas cesser de sitôt. L’avenir qu’on nous prépare ressemble à celui que vivent nos aînés dans les CHSLD. C’est-à-dire que nous allons être enfermés dans une société où le virus circule, sans qu’on sache ni où ni quand.

Nous aurions pu faire autrement. D’autres pays ont fait mieux que nous, d’une autre façon. Nous aurions pu suivre leur exemple, mais nous nous sommes obstinés à suivre un chemin qui mène à une impasse.

Nous sommes sur le point de nous déconfiner avec un virus encore actif. Le Québec va devenir un gigantesque CHSLD où on essaiera de faire semblant que le virus est devenu bénin. Mais la menace sera toujours là et il nous faudra nous confiner à nouveau si les morts se multiplient trop rapidement.

Nous aurions pu faire autrement dès l’origine. Nous aurions pu éradiquer le virus en suivant l’exemple de la Corée du Sud, de Singapour, de Hong Kong ou même de l’Allemagne. Mais nous avons préféré garder le virus sous forme endémique. Nous avons préféré conserver cette menace, capable, séance tenante, d’interrompre toutes nos activités. Et cette décision, nous l’avons prise, depuis le début, tous ensemble. Le peuple et les dirigeants. Nous avons été fascinés par l’idée de tout interrompre, de suspendre notre allure frénétique.

Depuis le temps que tout le monde nous dit que la progression irrésistible de nos économies va nous mener au désastre écologique et au réchauffement climatique. Personne ne savait comment arrêter, ou seulement ralentir, cet avion sans pilote qui s’en allait de plus en plus vite sans savoir où.

Puis le virus est arrivé et, sous prétexte de le contrer, nous avons fait ce que nous souhaitions faire depuis longtemps. Nous avons stoppé toutes nos activités. Certes, en plus intense qu’on ne l’aurait souhaité. Mais, pour vaincre la frénésie du progrès, il fallait toute la force de l’inquiétude, et tant pis si cette force dépassait un peu la mesure.

Ou peut-être tant mieux, si le virus a provoqué un tel état de sidération qu’il nous a fait tout stopper sans réfléchir. Il va ainsi nous laisser une trace mémorielle profonde, la trace que laissent les traumatismes.

Dans le cadre de mon travail de psychologue, je rencontre fréquemment ce genre de situation. Une personne n’est pas capable de modérer sa quantité de travail parce qu’elle en tire trop de profits ; pas nécessairement en matière financière, mais plutôt en reconnaissance sociale ou familiale. Cette personne va abuser d’elle-même en travaillant de plus en plus longtemps ou dans des situations de plus en plus risquées. Sans prendre garde à l’usure que cet abus va imprimer dans son corps ou dans ses capacités d’attention. Tant et si bien que l’accident va survenir pour mettre un terme à cette dérive. Le corps est devenu plus fragile, l’attention s’est émoussée et ne protège plus du risque. L’accident est presque inéluctable.

Et cependant utile, surtout s’il n’est pas trop grave. Il va permettre à cette personne d’interrompre son travail « malgré elle ». Le trauma va s’installer un certain temps, jusqu’à ce qu’il soit métabolisé ou assumé par la personne.

Quand notre préoccupation portait sur l’urgence climatique et que rien ne bougeait dans ce dossier à part la répétition des appels à l’urgence, j’avais pensé qu’un bon traumatisme ferait bien notre affaire. Ne serait-ce que pour nous sortir du fond de notre torpeur. Le traumatisme est venu, comme je l’avais escompté, mais pas tout à fait sur le versant climatique. Encore qu’on puisse, et certains l’ont déjà fait, faire le lien entre le virus et l’état écologique désastreux de notre planète. Notre désir d’immobiliser notre frénésie économique était devenu tellement important qu’il a sauté sur l’occasion que lui offrait le virus pour transformer celui-ci en trauma.

La gestion maladroite du confinement est en train de transformer l’épidémie en endémie, c’est-à-dire en traumatisme durable, qu’on pourra utiliser à plusieurs reprises dans l’avenir pour refroidir la surchauffe économique et climatique.