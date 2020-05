Les p’tites vieilles et les p’tits vieux

En fin de vie, on m’a suggéré de finir en toute sécurité et tout confort dans une villa de personnes âgées. Dans un petit village du Centre-du-Québec. J’ai accepté après avoir visité le site et le lieu. C’était au début de mars 2020. La première semaine fut paisible et sereine. Ils avaient eu raison, mes protecteurs.

Mais le coronavirus et sa pandémie me font vivre autre chose. Je suis devenu un prisonnier dans une geôle dorée. Mais dans une vraie geôle. Entouré de quelques dizaines de prisonnières et de quelques prisonniers. Je vous raconte. Sans rien ajouter ni rien ôter. Je vous prie de me croire. J’y suis encore et le pire est à venir.

Dans un logis de grande classe, bien éclairé, au troisième étage, auquel j’accède en ascenseur, j’ai aménagé mes pénates, un endroit où je peux prendre mon souper avec apéro et vin. Le dîner se fait à la cafétéria, une personne par table, en silence, à 2 mètres de mes voisines. Sans apéro ni vin. Les couples officiels peuvent manger à une table. Aucune sortie et aucune visite. On respecte la règle du 2 mètres jusqu’au 4 mai… On verra après. La sentence a été imposée par le PM Legault.

Je n’avais jamais été prisonnier. Même pas en 1970, quand mes amis m’avaient suggéré de me cacher dans le bois pour éviter la crise d’Octobre. À 80 ans, je n’avais, donc, jamais été prisonnier. C’est un peu tard pour vivre une telle expérience. Surtout que je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Et que je n’ai pas choisi un CHSLD. J’ai choisi une petite villa peinarde, peu peuplée, sympathique.

Erreur !

Les villas pour vieux sont devenues des CHSLD. Vous n’y entrez pas (pour visiter vos parents ou amis) et vous n’en sortez pas pour aller vous promener au soleil ou sous la pluie. Erreur, vous allez en sortir. Morts. Je ne suis pas tellement surpris que les vieux soient devenus les déchets de nos sociétés modernes. Chez les Innus de Uashat, ce sont de précieux témoins de l’occupation du Nitassinan. Elles et ils sont consultés par les plus jeunes pour connaître et comprendre l’histoire innue. Mon père, ancien forgeron, m’a aidé à restaurer la Maison Renault de Mascouche (1750). Il avait 80 ans. Il est décédé quelques années plus tard. Les maisons pour vieux étaient rares, à l’époque, en 1970.

Je suis prisonnier de la Villa Saint-Charles. On peut m’y rencontrer sur Face de bouc. On n’a pas besoin de porter un masque. Je crois que je ne suis pas contagieux ni anarchiste.

Une petite suggestion : les conseillers du PM pourraient peut-être lui suggérer de donner aux résidences pour personnes âgées autonomes un peu plus d’autonomie dans l’application des règlements destinés aux CHSLD. Une résidence de 50 personnes pourrait peut-être gérer les sorties et les visites différemment. Il faudrait faire un peu plus confiance à la compétence des dirigeants de ces établissements d’accueil de premier niveau. Ils éviteraient de se retrouver avec des clients démolis après un mois d’isolement, tout prêts à rejoindre les CHSLD (dernière étape de survie dans le monde médical québécois) qui sont déjà surchargés. C’est ce qui s’appelle de la planification à moyen terme, Monsieur le PM.