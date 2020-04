Des anges aux ailes brisées

Le virus inodore et incolore a débarqué telle une bombe dans nos vies. Prises au piège d’un métier qui nous passionne, nous menons un combat en gardant un sourire rassurant, mais derrière se cache une peur indescriptible.

Il aura fallu quelques semaines à ce virus pour faire réaliser à la société au grand complet, sans bruit, ce que nous, du réseau de la santé, crions depuis des lunes. Des années que nous essayons de faire valoir la dignité, la fragilité et l’importance que représentent nos aînés. Triste réalité qui perdure depuis déjà beaucoup trop d’années. Le manque de personnel ne date pas d’hier ; nous voulons plus de bras afin d’assurer des soins de qualité pour ceux et celles qui méritent ce qu’il y a de mieux. Ceux qui ont construit ce que nous possédons aujourd’hui.

Nous avons toujours agi avec des effectifs en moins, nous avons adopté le système D. Cette crise nous démontre seulement en transparence totale ce que nous vivons en silence régulièrement. Nous sommes des travailleurs acharnés sur le terrain ; nous sommes la voix d’êtres humains vulnérables et qui, depuis trop longtemps, semblent incompris. Nous avons sonné l’alerte bien avant la COVID-19, pourtant le virus semble à lui seul être plus puissant.

Pour être un ange, on doit posséder des ailes bien déployées, mais les nôtres portent quelques écorchures, ce qui fait que l’envol est moins facile. Quelle tristesse de voir qu’un virus alarme toute une population et fait de nous des héros. Des gens meurent seuls depuis des années, mais la situation semble maintenant irréelle puisqu’elle est criée sur la place publique. C’est cauchemardesque de faire une telle constatation.

Crier dans une foule sans se faire entendre est le sentiment qui habite nos cœurs depuis beaucoup trop longtemps. La crise, ça fait longtemps qu’on la vit, seulement avant, elle n’était pas diffusée 24 heures sur 24. Nous n’étions pas aussi reconnus parce que la détresse était plus silencieuse, mais elle était pourtant aussi désastreuse. La vocation : un mot utilisé trop souvent pour nous faire avaler et faire taire l’injustice que l’on accepte amèrement depuis de trop nombreuses années.

Pour exercer ce métier, vous devez posséder plusieurs aptitudes, mais surtout le désir profond d’aider. Vous devez donner le meilleur de vous-même, pour faire la différence dans le quotidien de personnes qui dépendent complètement de vous et de votre passion pour le métier.

On nous demande d’agir pour sauver la situation, celle qui est dramatique et alarmante ; c’est avec la peur au ventre et l’âme un peu confuse que l’on se lève le matin. Nous avons toujours le désir d’aider et de rassurer ceux qui comptent sur nous et nous entrons, fiers, sur le terrain en guerriers… sans savoir si notre équipe sera complète, sans savoir si quelqu’un sera touché, non par une balle, mais bien par le virus. Nous sommes, comme vous, avant tout des humains.

J’espère qu’après la crise, on pourra dire, comme sur nos plaques d’immatriculation, je me souviens… de ceux qui depuis toujours n’ont pas de casques ni d’armes, mais sont munis d’espoir et ont le cœur plus gros que la pandémie de coronavirus.