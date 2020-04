L’insoutenable situation dans les CHSLD

Les crises importantes, comme l’actuelle crise sanitaire, peuvent agir comme de véritables révélateurs. La situation catastrophique qui est vécue dans certains centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD), sur lesquels les projecteurs sont maintenant braqués, était hautement prévisible. Ces établissements, où sont regroupés en grande majorité des vieillards en fin de vie, ont subi au fil des ans une série d’importantes compressions budgétaires, cela depuis au moins 1995.

J’ai travaillé pendant 35 ans dans un même CHSLD du nord de l’île de Montréal. Je connais assez bien ce milieu difficile. Je suis aussi ce qu’on appelle un proche aidant. Ma mère, qui a eu 100 ans en novembre dernier, occupe depuis plus de 10 ans une chambre d’un autre CHSLD appartenant au même CIUSSS. Je sais pertinemment à quel point ces centres sont soutenus à bout de bras par des préposés (de toutes sortes), par des infirmières auxiliaires, par une panoplie de travailleurs et de travailleuses qui fonctionnent malgré tout, souvent à bout de souffle, dans des conditions minimales, pour exercer leur profession. Dans l’ensemble, leur dévouement exemplaire tente de combler quotidiennement le manque d’investissements récurrents. Mais ça ne suffit pas.

Récemment, la fameuse réforme Barrette, qui devait tout régler, s’est attaquée aux structures (une fois de plus) du réseau de la santé. Comme j’ai pu le constater, la situation délicate des CHSLD s’est grandement détériorée depuis. En fusionnant une multitude d’établissements sur une base régionale, on a fait en sorte que le personnel soignant, qui n’a pas de poste fixe relié à un établissement d’un de ces monstrueux CIUSS de Montréal, puisse se promener d’un établissement à l’autre, sur une distance de plus de 15 kilomètres carrés. Ces employés (près de la moitié, si je ne m’abuse) sont souvent appelés à boucher les trous, sans attaches et sans conséquence quant aux lendemains. Il y a dorénavant une rotation incroyable d’employés.

Une administration, un syndicat

J’ose le dire : le milieu fonctionnait beaucoup mieux pour les patients au temps, maintenant révolu, où chaque centre avait son propre budget, sa propre administration et où il recevait davantage d’argent. Du temps où chaque établissement avait son propre syndicat (celui d’avant les fusions forcées). Depuis la loi 160 de 1986, qui a réussi l’immense tour de force de rendre impossible l’exercice de la grève, les gouvernements successifs, dans l’alternance du pouvoir entre les libéraux et les péquistes, n’ont fait que bousiller les conditions de travail. Réforme après réforme pour aboutir à quoi ? À des conditions de travail amoindries et à des augmentations salariales souvent faméliques ou discriminatoires. Nos syndicats ne sont devenus que l’ombre d’eux-mêmes. Résultat : les bénéficiaires, devenus des cas de plus en plus lourds dans les CHSLD, se sont retrouvés avec moins de personnel et des services diminués.

Des coupes budgétaires dans ces milieux, il y en a eu d’importantes dès le milieu des années 1990. Nous avons dû passer par l’obsession du déficit zéro, sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard, à la réingénierie des libéraux de Jean Charest. Nous sommes passés des fusions forcées de l’ère Charest jusqu’à la dernière en date, celle du bon docteur Barrette, sous prétexte d’une nécessaire austérité et d’économies d’échelle. Durant mes dernières années au CHSLD (2005-2013), j’ai travaillé au secteur de la salubrité. Ce secteur a grandement été malmené au fil des ans. Ainsi, en 1993, il devait y avoir une cinquantaine d’employés dans l’équipe. Lorsque j’ai quitté l’endroit pour prendre ma retraite, vingt ans plus tard, nous n’étions plus que 17, alors qu’ils avaient, durant la même période, ajouté plusieurs chambres. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, non ? Comme si ce service avait perdu son caractère essentiel. Et pourtant… des surfaces contaminées, ça vous dit maintenant quelque chose ?

Un nouveau contrat social

Il faudrait dorénavant garder les yeux grands ouverts, reconnaître que ça ne peut plus continuer en ce sens. Tout le monde souhaite finir ses jours à la maison. Il y a cependant une catégorie de gens âgés qui, en raison de la complexité de leurs problèmes de santé, n’ont pas ce luxe (environ 3 %). Ils se retrouvent, bien malgré eux, dans des CHSLD. Ces centres devraient fonctionner avec suffisamment d’employés, auxquels on prendrait soin d’offrir des conditions de travail décentes. On devrait offrir aux malades des milieux de vie beaucoup plus agréables. Ils ont réellement besoin d’être choyés et d’avoir des distractions lorsqu’ils sont suffisamment lucides. Ils ont le droit absolu d’avoir des repas savoureux fabriqués avec des ingrédients de qualité. On leur doit bien ça. Je vous rappelle qu’en 2005, lorsque nous nous opposions aux fusions forcées du ministre Couillard, le slogan prémonitoire de notre syndicat (CSN) était : « À force de couper, on détruit ! »