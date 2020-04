Intégrer la surveillance des droits de la personne dans la réponse des gouvernements

Jour après jour, nous recevons un flux d’informations relatives à la COVID-19 : mises à jour de données statistiques sur les prédictions d’infection ; taux de décès, notamment chez les personnes âgées ; impacts sur le chômage et l’économie ; inquiétudes croissantes pour la sécurité du personnel de santé face aux pénuries d’équipements ; mesures financières et économiques pour atténuer les pertes d’emplois et aider les petites entreprises.

Au milieu de tout cela, nous n’entendons pas beaucoup parler des droits de la personne. Les commissaires aux droits de la personne ne font pas partie des breffages des gouvernements. Les analyses et les données statistiques sur les droits de la personne ne sont pas partagées.

Pourtant, ces droits sont au cœur de cette pandémie. Le virus s’attaque au droit à la santé et au droit à la vie. La crise économique met en péril le droit d’avoir un gagne-pain, un revenu décent, un logement, de la nourriture. Le confinement mine le droit à l’éducation, à l’emploi et à la liberté de mouvement. L’impact disproportionné sur les communautés les plus marginalisées, dont les communautés autochtones, met en évidence l’importance d’une perspective de droits de la personne, en matière d’égalité des genres et de non-discrimination.

Il est vrai que de nombreuses mesures des gouvernements répondent en partie à des préoccupations de droits de la personne, même si elles n’y font pas référence explicitement. Pourquoi donc demander que ces droits se retrouvent explicitement au cœur des préoccupations lorsque vient le temps de prendre des mesures pour contrer la COVID-19 et de les mettre en œuvre ?

Premièrement parce qu’en adoptant une approche de droits, on se réfère à un cadre de référence général indiquant ce qui doit ou ne doit pas être fait, assurant que personne ne soit laissé pour compte.

Les principes des droits de la personne reconnaissent intrinsèquement que la santé dépend d’un ensemble de déterminants sociaux et qu’elle représente une préoccupation majeure pour des groupes déjà confrontés à la discrimination, au sexisme, à la discrimination fondée sur la capacité physique et au racisme. La protection du droit à la santé est inextricablement liée à tous les autres droits.

Deuxièmement, en temps de crise, il n’est pas rare qu’on tourne les coins ronds en matière de droits de la personne. Non seulement cela conduit à des injustices, mais cela peut aussi aggraver la crise pour certains groupes. Trop souvent nous nous contentons de réparer les pots cassés, après la crise, plutôt que de prendre en compte la protection des droits tout au long du processus.

Troisièmement, il ne s’agit pas seulement de dénoncer ce qui a été mal fait. L’approche des droits de la personne permet surtout d’anticiper les mesures à prendre pour respecter ces droits avant que le mal ne soit fait.

Enfin, étant donné la nature sans précédent de cette crise, plusieurs des institutions sur lesquelles nous comptons pour faire respecter les droits de la personne fonctionnent au ralenti, comme les cours de justice, les tribunaux et les commissions des droits de la personne, de même que le Parlement, les assemblées législatives et les conseils municipaux.

Bien sûr, ce n’est pas le moment d’entamer des réformes législatives et de créer de nouvelles institutions. Toutefois, un groupe de près de 300 organisations et experts propose aujourd’hui deux actions immédiates.

D’abord, s’assurer que les détenteurs des savoirs autochtones, les commissions des droits de la personne existantes et les commissaires linguistiques assument un rôle concret, officiel, accru et transparent de conseillers auprès des comités de crise établis par les gouvernements pour répondre à la COVID-19.

Puis, mettre en place rapidement des comités de surveillance des droits de la personne indépendants, composés largement des communautés affectées et d’experts compétents, avec le mandat de surveiller, d’analyser et de faire des recommandations sur l’impact de cette crise sur les droits de la personne.

La situation évolue d’heure en heure, beaucoup de choses sont en jeu et il y a encore tellement à faire.

Garder l’œil ouvert sur les dimensions des droits de la personne de la COVID-19, grâce à une meilleure surveillance, est un élément crucial pour trouver la voie à suivre.



Pour consulter la liste complète des signataires