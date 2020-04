«Laissez-nous vivre le reste de notre âge avec nos familles!»

Lettre ouverte à mon premier ministre, monsieur François Legault

La COVID-19 laissera des traces profondes, des sillons de désespoir, dans tous les domaines.

Était-il nécessaire d’enfoncer le clou de l’âgisme en plus ! Le fait de présenter comme un bloc compact les personnes de « 70 ans et plus », comme vous les appelez, relève d’un manque de connaissances envers les aînés, que vous affirmez pourtant aimer. Il y a ceux qui vivent dans les CHSLD pour cause de perte d’autonomie. Ceux qui vivent dans des appartements de résidences pour aînés, autonomes, souvent retraités, et parfois bénévoles. Enfin, ceux qui sont encore sur le marché du travail et vivent dans leur maison ou leur appartement, qui manient la pelle l’hiver et la tondeuse l’été. Il y a ceux qui font du jogging, de la natation, du ski, de la marche. Il est désolant de vous entendre, à chaque point de presse, stigmatiser les « 70 ans et plus » comme étant les encombrants de la société.

Vous voulez protéger les aînés ? Comment alors expliquer l’invraisemblable cafouillage dans les CHSLD, où presque toutes les morts dues à la COVID-19 se trouvent ? Nos aînés y sont sous la protection de l’État qui a failli grandement à son rôle, et ce, depuis longtemps. Cela demeurera un scandale impossible à oublier, relevant dans certains cas de la négligence criminelle et rappelant pour d’autres raisons l’épisode sombre des « enfants de Duplessis ».

Vous songez à rouvrir très bientôt les écoles ? Sans égard au manque d’acceptabilité sociale ou à la propagation de la COVID-19 auprès des adultes qui œuvrent dans plusieurs services au sein des écoles et des parents à la santé plus fragile ou moins jeunes. Après nous avoir vanté la distanciation comme la seule planche de salut pour reprendre le travail graduellement, voilà qu’il nous faudrait propager ce virus au plus sacrant. Sachez que ce sont souvent les grands-parents qui vont chercher leurs petits-enfants à la sortie de l’école, qui leur préparent avec amour un goûter avant de superviser devoirs et leçons. Pourquoi avoir stigmatisé ces aînés, actifs et utiles à leur famille et à la société ? Plusieurs « 70 ans et plus » font partie des forces vives de la société.

Par pitié, monsieur Legault, ne touchez plus à cette magnifique chanson de Ferland, un aîné lui aussi, dont le cœur a toujours 20 ans parce qu’il chante encore et côtoie des jeunes. Cessez d’en détourner les paroles. Le « envoye à maison » de Ferland ne fait pas allusion au fait de tasser un aîné dans un coin, sur une chaise berçante bancale à côté du poêle à bois. Au contraire, c’est un éloge du vivre ensemble au Québec, où toutes générations confondues nous bâtissons ce pays où il fait bon vivre et où il fait si bon revenir après un long voyage. Ferland y chante la joie du retour au pays natal, tout comme Ulysse. Et du Bellay : « Et puis est revenu, plein d’usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. »

Laissez-nous vivre le reste de notre âge avec nos familles ! Vous répétez, pour justifier vos propos, que les aînés sont les bâtisseurs du Québec moderne et qu’il faut les protéger. Pourtant, ici, je décode surtout que vous voulez dire qu’après avoir bâti le système de santé, on leur demande de rester à l’écart pour ne pas l’encombrer.

Notre maison, c’est notre famille, et notre Québec ! J’y suis chez moi tout comme vous, Monsieur le Premier Ministre. C’est plutôt en nous coupant de nos racines que vous allez nous faire mourir !

J’aimerais vous offrir d’autres paroles de cette même chanson de Ferland que vous semblez aimer. Il rentre à la maison pour être avec les siens, pas pour prendre son trou : « J’ai l’goût d’jouer avec mon vieux ». Et tant pis pour les 2 mètres, « c’est plein de beaux becs en pincettes ».