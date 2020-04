Notre monde a basculé

Il y a deux ans, face à l’accélération des altérations climatiques, je formulais un projet de film personnel pour tenter de sensibiliser une opinion parfois sourde aux enjeux de notre planète.

Un film qui ne serait ni scientifique, ni militant, ni à la recherche de solutions, beaucoup d’organisations s’y employant déjà avec mérite.

J’imaginais un film sans mots.

Un film sans musique.

Tout au plus un chant de carouges ou de merles, une rumeur d’orage au loin, celle de torrents, celle du bruissement des trembles et des grands pins. Le son d’une tôle de chantier qui claque, le vent qui siffle dans les haubans du pont Samuel-De Champlain. Un chien qui aboie. Une sonnerie oubliée. Le clapotis des eaux du fleuve sur les carènes de navires échoués…

Je prévoyais aussi le recours à l’absence de son, car l’emploi du vide sonore soulignerait alors ce qui n’est plus : la rumeur panchromatique des villes et des villages, les travaux de fermes, une scie à chaîne, au loin, dans le bois, tous ces paysages ayant été dépouillés de notre présence.

Vous l’aurez deviné, mes images auraient oblitéré toute présence des habitants de notre monde.

L’idée du film était de brosser le spectacle de tout ce que nous tenons pour acquis. Autant le beau que l’ordinaire. Ces décors de notre quotidien, mais désormais vidés de leur activité humaine. Plus de terrasses bondées, plus de rires d’enfants dans les parcs, plus d’activités grouillantes sur les esplanades et dans les rues.

J’espérais rendre, par ces évocations, ce que nous avions eu, ce que nous avions chéri, parfois sans vraiment y songer. Ce à quoi nous passions notre temps, ce qui pouvait aussi nous sembler tantôt banal ou sans valeur. J’espérais pouvoir nous rappeler le goût des choses, le parfum de ce qui s’appelle tout simplement vivre une vie.

Par cette absence de vie humaine survenue sans explication, je voulais mettre en doute la pérennité de nos certitudes et tenter de nous faire ressentir le drame qui dort. Les changements climatiques devenus manifestes, les très préoccupantes manipulations génétiques, la folie de l’indécente concentration du capital, ainsi qu’une dystopie ambiante qui ne trouve plus seulement son expression dans la littérature.

L’émergence d’une normalité en mutation sournoise, créée de toutes pièces par l’irresponsabilité, l’individualisme, mais, surtout, par la cupidité effrénée de notre espèce.

L’absence peut rendre la nostalgie de ce qui a été, ainsi un monde dans lequel l’humanité n’existerait plus.

C’était, par ce truchement, l’espoir de rejoindre l’émotion de nos consciences. D’y planter le désir de fuir ce mauvais rêve, de retrouver nos vies, nos parents et amis, nos joies et nos peines, avec l’intime souhait que ce cauchemar n’advienne au grand jamais.

Ce film, j’ai commencé à en tourner les images.

Des rues vides, des trottoirs déserts, des ruelles où le vent balaie les ordures, des bicyclettes accrochées çà et là, des pots de fleurs remplis de neige fondante, des cordes à linge désuètes, des commerces fantômes, des feux d’intersection qui clignotent pour rien, un ballon rouge accroché à une balançoire…

Ce film, je ne le finirai pas.

Ce film n’est plus nécessaire, car il se déroule maintenant en temps réel et il se projette à l’échelle planétaire.

Ce film est à nos fenêtres.

Ce film est sur tous nos écrans.

Notre monde a basculé de manière abrupte et dramatique, assurément.

Cependant, il nous est peut-être donné, aujourd’hui même, l’occasion de saisir un privilège inédit : celui de regarder se déployer sous nos yeux l’impensable avertissement que notre réalité peut se transformer radicalement et sans merci.

Ainsi, là où nous pourrons et où nous devrons agir après cette crise catastrophique, il nous reviendra l’obligation de transformer de manière fondamentale notre manière de vivre sur notre planète. L’obligation de réfléchir à nos priorités et à notre manière de vouloir le monde, de consommer avec frénésie et puis, surtout, cette compulsion, vécue comme un droit absolu, de tout vouloir, tout le temps.

J’ose espérer que ce spectacle du printemps 2020, avec notre présence humaine disparue de nos fenêtres et de nos écrans, nous restera comme une nausée, une profonde entaille au cœur.

On dit que la peur peut être un moteur de déclenchement.

Après avoir essuyé tous les drames de ces jours d’incertitude, je nous souhaite une formidable frousse a posteriori, un souvenir noir qui encouragera et forcera, de manière résolue, la prise de décisions concrètes pour choisir, une fois pour toutes, ce que nous voulons nous donner comme avenir.

Et, si nous devions douter encore et ne pas saisir l’importance cruciale de nos rôles individuels pour rendre possible un futur rempli d’espoir, regardons de nouveau à la fenêtre et écoutons l’absence !