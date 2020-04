Comment endiguer les infodémies?

Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, des rumeurs, des théories du complot et des canulars se propagent sur les réseaux sociaux à une vitesse qui défie le virus lui-même. La COVID-19 aurait été créée en laboratoire (en Chine, aux États-Unis ou même au Canada selon les versions) ; les gouvernements procéderaient à des exterminations de masse ; l’armée américaine aurait introduit cette arme biologique à Wuhan, l’épicentre de la pandémie.

Il y a également un déferlement de faux remèdes miracles : boire de la tisane, de l’alcool, de l’eau glacée ou salée protégerait contre la contamination, peut-on lire sur le Web. Ces fausses nouvelles sont loin d’être un phénomène marginal. Selon un sondage de l’Institut français d’opinion publique, plus du quart des Français et des Américains croiraient par exemple la thèse de la création du virus en laboratoire. L’Organisation mondiale de la santé parle même d’« infodémie massive » pour évoquer cette vague de désinformation.

Aussi surprenantes que puissent l’être ces rumeurs, le phénomène n’est pas nouveau pour autant. Il est bien documenté par les spécialistes en sciences sociales. En période de grande crise (révolutions, crises économiques, attentats terroristes), génératrice d’angoisse et d’inquiétude, ces informations particulières ont pour fonction de donner un sens à des événements qui tendent à échapper à la compréhension normale par leur aspect spectaculaire et extraordinaire. Elles répondent à un besoin social : expliquer l’inexplicable, rendre intelligible son environnement, puis mobiliser les individus interpellés pour contrer la menace.

Bien qu’elle réponde à des préoccupations populaires légitimes, cette prolifération des rumeurs pose un problème important aux efforts menés par les gouvernements pour endiguer la pandémie. Elle sème la confusion sur les informations transmises par les autorités sanitaires et gouvernementales, alimente l’anxiété dans la société, favorise l’adoption de comportements contre-productifs, voire nocifs pour la santé, et peut même provoquer des paniques et des tensions sociales.

C’est pour cette raison que plusieurs initiatives ont été mises en place pour contrer les effets nuisibles et dangereux de ces fausses informations. Des médias et des sites Internet consacrent leur énergie à vérifier rigoureusement les faits. Au Québec, des journalistes comme Jeff Yates de Radio-Canada ou des sites comme Le détecteur de rumeurs, animé par l’Agence Science-Presse, ont comme mission de déconstruire les fake news.

Tout cet effort journalistique demeure néanmoins insuffisant pour épauler le travail pédagogique des experts de la santé. Les citoyens vont respecter les mesures mises en place s’ils ont confiance en leur gouvernement. C’est la clé de la lutte actuelle. Les gouvernements ont un devoir de vérité. Un citoyen n’est pas seulement un acteur rationnel, capable de réfléchir, de débattre et de décider, il appartient aussi à une communauté politique émotionnelle. Il a besoin de croire en son gouvernement, d’être écouté et rassuré, surtout en temps de crise, marqué par le doute, l’incertitude et la peur. Ce lien affectif, qui nous unit, suppose la confiance, qui passe elle-même par la transparence publique.

Les points de presse quotidiens du premier ministre François Legault, flanqué du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, se veulent justement un espace de vérité sur l’état de la situation. La simplicité du message, le ton direct et vrai, l’attitude empathique ont réussi à convaincre une vaste majorité de Québécois. Or, depuis la semaine dernière, on sent un certain décalage entre les autorités, qui martèlent un discours rassurant d’un côté, puis les journalistes et les gens sur le terrain, de l’autre côté, qui tirent la sonnette d’alarme sur la pénurie du matériel médical, sur la santé des « anges gardiens » et la propagation du virus dans les résidences pour personnes âgées.

Alors que le pic de l’épidémie se profile à l’horizon, le gouvernement se doit de rester transparent et d’informer davantage la population afin d’éviter cette fois-ci l’éclosion de rumeurs et de fausses nouvelles dans l’espace public, éclosion qui viendrait saper tous les efforts collectifs consentis depuis maintenant des semaines.