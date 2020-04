Quel plan pour la culture?

Depuis le début de la pandémie, nous écoutons religieusement les points de presse du premier ministre Legault. Les ministres s’y succèdent : Danielle McCann, Marguerite Blais, Mathieu Lacombe, Jean-François Roberge, Jean Boulet, Eric Girard, Pierre Fitzgibbon et, bien sûr, le Dr Horacio Arruda, dont les commentaires et les conseils quotidiens nous sont devenus essentiels.

L’équipe ministérielle déploie sans relâche des plans de mitigation pour la santé et les services sociaux, l’économie, les finances, les entreprises, la solidarité sociale, les aînés, l’éducation : c’est ce qu’il faut faire. Nous approuvons les mesures compensatoires qu’ils instaurent pour minimiser l’impact économique et social sur les travailleurs de tous ces secteurs.

Cependant, un pan essentiel de notre société passe sous le radar et est totalement éclipsé : en effet, nul ne semble se soucier de notre culture. Nathalie Roy, qui en détient le dossier ministériel, brille par son absence, on ne la voit sur aucune tribune et son silence radio devient chaque jour de plus en plus anxiogène pour les gens du milieu.

La culture québécoise nous constitue, elle nous définit comme société, elle nous a toujours distingués du reste de l’Amérique du Nord, elle est notre âme, notre cœur. Nul besoin ici de réécrire l’histoire, nous savons qu’elle est notre identité. Alors, on s’explique mal qu’un gouvernement nationaliste n’en prenne pas soin dès à présent, et ce, tout autant qu’il prend soin de la santé économique, physique et psychologique de l’État.

Tous le savent, celles et ceux qui œuvrent en culture sont les citoyens les moins bien rémunérés et les plus précaires de notre société. Ils ne sont pas des salariés, ne bénéficient pas d’assurance-salaire ni de sécurité d’emploi, sont la plupart du temps pigistes ou contractuels… alors qu’ironiquement, les retombées économiques de leur contribution dans la société sont immenses. Aujourd’hui, notre milieu culturel fait face au vide alors que tous les projets, tous les programmes à venir sont annulés. Tous se demandent : mais, que fait Nathalie Roy ? Où est-elle ? Quelles mesures compte-t-elle prendre ?

Paradoxalement, le divertissement est devenu notre remède collectif contre la détresse psychologique, l’anxiété, l’ennui. Nous consommons plus que jamais notre culture, nous la savourons, scotchés à nos écrans, à écouter en rafale nos séries télé, nos films, nos orchestres symphoniques, nos humoristes, nos musiciens. Nous nous partageons leurs prestations sur Facebook… mais que partageons-nous avec eux ?

La solidarité sociale ne devrait laisser personne pour compte… mais, au moment où j’écris ces lignes, des pères et mères actifs dans notre société, qui contribuent à son essor et payent leurs impôts et leurs taxes comme tout le monde, vivent une profonde détresse psychologique et appréhendent de ne pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Comment assureront-ils le gîte et le couvert à leurs enfants sans concerts, sans festivals, sans tournées, sans prestations ?

Qu’adviendra-t-il des grandes institutions culturelles du Québec ? Aucune solution n’a été proposée. Même l’Orchestre symphonique de Montréal, institution phare s’il en est une, est dans l’œil du cyclone.

Que fait Nathalie Roy ? L’impact subit est foudroyant. Les conséquences économiques de la pandémiesont dramatiques et dévastatrices non seulement pour l’OSM, mais aussi pour l’Orchestre Métropolitain, les Grands Ballets canadiens, l’Opéra de Montréal, I Musici, l’Orchestre classique de Montréal, les Violons du Roy et tous les autres ensembles, diffuseurs et organismes culturels du Québec.

Quel est le plan de contingence culturel du gouvernement Legault ?