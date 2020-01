Des charges salariales moindres pour des entreprises plus compétitives

Dans le cadre des consultations prébudgétaires que mène le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, il nous apparaît important d’aborder la question cruciale des conditions de succès menant à la création d’emploi. Le gouvernement du Québec souhaite que les entreprises québécoises continuent à créer des emplois dans toutes les régions, surtout des emplois plus payants.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et les 50 000 entreprises de tous les secteurs d’affaires qu’elle représente sont évidemment d’accord avec cet objectif. Le gouvernement doit cependant mettre la main à la pâte afin de créer un environnement d’affaires où les entreprises pourront réaliser cet objectif.

Au cours des dernières années, de nombreuses mesures sociales ont été mises en place par les différents gouvernements et les employeurs ont fièrement appuyé une majorité d’entre elles. Prises une à une, ces initiatives visant à réduire les écarts sociaux sont toutes louables, mais leur accumulation provoque un phénomène de « sédimentation », alors que s’additionnent les responsabilités financières des employeurs face aux coûts de main-d’oeuvre, qu’on estime à plus de 13 milliards de dollars sur cinq ans.

Soyons concrets : pour un même salaire versé en 2020 par une entreprise québécoise et une entreprise ontarienne, il y aura près de 4,5 % de plus en charges salariales au Québec. Ainsi, pour chaque tranche de 100 $ de rémunération, une entreprise d’ici déboursera réellement 115,25 $, comparativement à 110,78 $ de l’autre côté de la rivière des Outaouais.

Parmi les charges salariales qui creusent cet écart, notons la contribution de l’employeur au Fonds des services de santé du Québec (FSS), à 4,26 %, comparativement à celle sur l’Impôt-santé en Ontario, à 1,95 %. Il s’agit de la principale source de déséquilibre entre le Québec et les autres provinces, et donc un important frein à la capacité des entreprises québécoises à créer les emplois payants tant espérés par notre premier ministre !

Au total, c’est donc une « taxe » de 15,252 % que doivent ajouter les employeurs québécois sur chaque nouvel emploi, comparativement à 10,78 % en Ontario. Les entrepreneurs qui lisent ce texte comprennent bien comment cet écart peut, finalement, tout changer.

À cela s’ajoutent d’autres charges propres au Québec, dont la « loi du 1 % » visant à encourager la formation des travailleurs en emploi. Bien qu’elle soutienne, avec l’ensemble de l’écosystème du milieu du travail, la pertinence et la nécessité d’une main-d’oeuvre correctement formée, la FCCQ recommande, depuis plusieurs années déjà, de réfléchir à l’efficience de ce programme et de considérer la transformation du financement des programmes qui en découlent.

Formation continue

Ainsi, nous mettons sur la table l’idée d’un Régime volontaire d’épargne pour la formation continue. À l’image du Régime enregistré d’épargne-étude (REEE), mais qui se perpétuerait tout au long de la vie active, cet outil permettrait au travailleur de contribuer de manière fiscalement avantageuse à sa formation continue, dans un fonds auquel l’employeur pourrait aussi contribuer — un bel attrait pour des candidats devant la rareté de main-d’oeuvre ! Les sommes appartenant au cotisant, le travailleur verrait son régime le suivre tout au long de sa vie professionnelle, pour favoriser le perfectionnement à tout âge. Voilà donc une idée qui tient compte du désir de liberté et d’un certain affranchissement corporatif de la nouvelle génération de travailleurs.

Lors du budget 2018-2019, le gouvernement du Québec annonçait des mesures fiscales permettant de réduire le fardeau des entreprises. Il faut aller plus loin, poursuivre les efforts pour contribuer à un environnement d’affaires plus compétitif. Le gouvernement doit avoir comme objectif clair de réduire le fardeau global des entreprises ou, à tout le moins, s’engager à ne plus l’augmenter au-delà du niveau de 2019.

Comme le gouvernement québécois vise aussi à attirer des entreprises étrangères, tout en soutenant la compétitivité des entreprises québécoises, la FCCQ est convaincue que des mesures supplémentaires pour alléger les obligations des employeurs liées aux charges salariales doivent apparaître au prochain budget et qu’une attention particulière doit être portée à d’éventuels changements législatifs, notamment à notre régime de santé et sécurité du travail. Elle veillera au grain pour contribuer à l’atteinte de l’objectif de créer davantage d’emplois et de favoriser la croissance économique partout au Québec. Qu’ils soient employeurs ou employés, les citoyens québécois ont tout intérêt à s’intéresser à cette question.