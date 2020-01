Ma dernière chronique intitulée « Jouir sans entraves »a soulevé un tollé dans certains milieux. Dans cet article consacré à l’affaire Matzneff, je soutenais que le silence et l’impunité qui ont entouré pendant 30 ans les agissements de l’écrivain ne relevaient ni de l’omerta imposée par un milieu littéraire suranné ni d’une prétendue culture patriarcale dont la France serait la terre d’élection. Au contraire, ce silence s’explique par l’« interdiction d’interdire », cette idéologie issue de Mai 68 qui dominait sans partage les milieux littéraires de cette époque. Ce n’est d’ailleurs pas moi qui le dis, mais la victime elle-même de Gabriel Matzneff, Vanessa Springora, qui affirmait sur les ondes de France Culture le 3 janvier dernier qu’« à cette époque il était interdit d’interdire ».

Certains lecteurs en ont conclu que, choisissant de traiter des causes profondes de cette affaire plutôt que de dénoncer une fois de plus l’écrivain, je défendais secrètement Gabriel Matzneff et cautionnais ses agissements. Qu’il me soit permis de rappeler ici que telle n’a jamais été mon intention. Jamais les gestes de Matzneff sur une jeune fille de 14 ans n’ont été défendables, pas plus aujourd’hui que dans les années quatre-vingt.

J’avoue pourtant que les causes de ce fossé entre ce que j’ai écrit et ce que certains lecteurs sincères ont cru comprendre demeurent encore pour moi mystérieuses. Sachant que sur la place de Paris plus personne ne défend Gabriel Matzneff et que même certains de ses anciens soutiens se transforment miraculeusement en parangons de vertu, je n’ai tout simplement pas cru bon de me joindre à la meute. Mais cela, peut-être les lecteurs québécois ne le savaient-ils pas. Peut-être aussi ma pudeur naturelle, d’ailleurs revendiquée, à m’inquiéter de la colère des foules aujourd’hui déferlantes sur Internet a-t-elle contribué à cette incompréhension. Je le confesse, j’ai toujours répugné à participer aux lynchages médiatiques, devenus légion depuis quelques années.

Car on peut à la fois dénoncer un criminel, réclamer justice, s’opposer à son lynchage médiatique et considérer que certaines de ses oeuvres méritent le détour. C’est la ligne fragile sur laquelle je tente depuis toujours de me tenir en équilibre. Je le constate, l’exercice est périlleux et pas toujours réussi, mais je crois qu’il en vaut la peine.