Pour un PLQ plus humble

Dans sa lettre ouverte « Être députée en 2020 », la députée Hélène David appelle avec enthousiasme à un « vivre ensemble politique plus humain, plus juste », soulignant l’importance de la collégialité entre partis politiques et de la bienveillance. C’est fort gentil.

Sur papier, il y a de bien belles choses écrites par la députée de Marguerite-Bourgeoys, notamment lorsqu’elle évoque le piège alléchant d’une « partisanerie parfois bébête et mesquine ». Par contre, tout ceci sonne faux, les apparats sont si scintillants qu’ils ne trompent personne.

Il y a une gêne évidente à voir une députée du Parti libéral du Québec (PLQ) vanter ses actions transpartisanes, nous parler de santé mentale, de bien commun… alors que son parti a été friand d’austérité et s’est fait complice de la rationalité marchande qui contamine toutes les sphères de nos vies, minant de ce fait la santé mentale de nombreuses personnes au sein de la population.

Quel toupet jumelé d’une mémoire sélective de la part de la députée. Alors qu’elle se berce de « collégialité » et d’« humanisme », nous nous souvenons des longues années libérales à saper la solidarité humaine et le bien commun des Québécois à coup d’actions méprisantes.

Mme David évoque sa fonction de députée, elle prétend faire les choses autrement, mais ce qu’on lit sous sa plume ressemble encore et toujours à la même soupe indigeste où elle se flatte de ses propres actions, accumule les lieux communs et quelques mots clefs (diversité, violences sexuelles, enfants) comme autant de leviers clientélistes, en n’oubliant pas d’asséner un « Moi, j’y crois ». Amen !

On dirait qu’elle s’est trompée de parti pour s’emballer de la sorte sur la question sociale. Elle souhaite réduire toutes les formes de violence et d’inégalités sociales ; c’est heureux. Qu’elle commence donc par relire les programmes successifs du PLQ. Elle y verra peut-être la célébration du statu quo en cette matière, la mise à mal de l’État-nation et la poursuite de la logique marchande qui détériore les liens sociaux.

Destruction

Certes, les autres partis ne sont pas blancs comme neige, mais le PLQ, de mémoire récente, c’est tout de même la destruction des services publics pour mieux les offrir sur un plateau d’argent au privé, le laisser-faire quant aux milliards perdus dans les paradis fiscaux, le gaspillage de plusieurs dizaines de milliards annuellement en corruption (commission Charbonneau), la hache dans les programmes sociaux et les groupes communautaires.

Puis, n’oublions pas les milliards en compressions et l’instrumentalisation de la question de l’immigration. C’est aussi s’agenouiller devant les lobbys pétrolier, pharmaceutique, minier et des médecins et, on le répète, c’est le sabotage quasi complet de nos acquis sociaux et des services à la population.

Collégialité, disait Mme David. Où était la collégialité quand le PLQ recourait à l’utilisation du bâillon pour des projets de loi déplorables (notamment le projet de loi 10 sur la réforme des structures en santé) ? Ainsi, plutôt que de se vautrer dans la vertu médiatique, pourquoi ne pas se garder une petite gêne, voire reconnaître une part de responsabilité dans l’état actuel des choses ?

Bref, prendre un certain recul par rapport aux actions passées et présentes ne ferait pas de mal. La rédemption éventuelle du PLQ ne débutera que par une certaine humilité, une retenue, voire un minimalisme dans la forme et le propos. La charge vous semble forte à l’endroit du PLQ ? J’en conviens. Elle est aussi rude et brutale que peut l’être le reflet dans la glace d’hommes et de femmes qui ont si souvent brillé par leur lâcheté.