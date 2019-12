Mon pays, c’est l’hiver

L’hiver au Québec : saison des bourrasques, des glaçons, des blizzards, de la poudrerie, des épinettes lourdes de cette neige collante qui fait la joie des enfants. Le Québec, c’est l’hiver. Quelques arpents de neige, écrivait Voltaire le dédain dans l’âme.

Pourtant, l’hiver ici, pour peu que l’on s’y fasse, est une saison qui élève l’âme. Le crépitement du feu marque les secondes qui s’écoulent. Au coin d’un poêle en fonte bien pesant et chaud, on s’éveille, café en mains, grillant du pain pour déjeuner. On se raconte des histoires. On lit un roman, puis on s’endort le soir venu. On attend que la nuit tombe, cette nuit feutrée unique que nous offrent les tempêtes généreuses.

L’hiver, au Québec, c’est loin de la ville qu’on le vit le mieux. Loin des soucis, des embouteillages, du déneigement, du stationnement ardu, de l’impatience, du calcium et de la gadoue. La ville contemporaine semble être une invention adaptée au désert plus qu’à tout autre endroit. Las Vegas comme archétype. Le temps n’y change jamais. Le relief est plat. Le soleil brille, et la prévisibilité de sa présence est ennuyeuse. L’occupation humaine est dense, organisée, efficace, rationnelle. Tout cela ne colle pas, ici.

Ici, c’est l’espace, la topographie variée, accidentée, le climat changeant. La ville est une nécessité du monde contemporain, mais pas une fin. Ici, c’est le village qui est la forme urbaine ultime. Le village comme système solaire. Les maisons et commerces locaux gravitant autour de l’hôtel de ville, de l’école, du bureau de poste et du clocher. Le village entouré de champs, de montagnes ou de forêt. Au village, l’hiver est bon. Voilà pourquoi il me semble être le pinacle de notre évolution collective ; parce que l’hiver n’y est pas seulement tolérable, il y est beau.

Pendant que la grande ville s’enorgueillit de ses commerces semblables à ceux des autres grandes villes, de ses tours plus hautes et nombreuses que là-bas, de ses lumières qui jamais ne s’éteignent, pendant que s’y biffent tous les particularismes qui font d’un territoire un pays, le village, lui, impassible, conserve. Il ne fige rien, car tout y vit, tout y vibre plus qu’ailleurs.

On y meurt bien sûr beaucoup, de nos jours. Beaucoup de vieux yeux gris s’y ferment pour l’éternité, emportant dans la tombe des manières de dire, de comprendre et de faire qui, se raréfiant, deviennent de plus en plus précieuses. Et sonne le tocsin, et marche la lente procession du temps qui fuit.

En ville, on remplace plus facilement ce qui s’envole. La vie tourbillonne, et le tumulte ne laisse pas place au lancinant sentiment du deuil. Mais au village, on oublie moins. La permanence y a encore sa place. Les bancs de l’église, les marches du bureau de poste, les tableaux noirs de l’école, eux, se souviennent et rappellent aux vivants la présence et l’héritage des morts.

C’est dans cette permanence du village que vibre tragiquement la vie, et c’est dans la ouate poudreuse de l’hiver qui se dépose dans la cour de la petite école que s’apaisent les âmes agitées. Elles s’y apaisent et évitent ainsi de se perdre. Elles survivent au tragique grâce à la continuité que lui offrent les balises que sont ces édifices autour desquels se bâtissent et s’organisent les villages. Le village est une maison lumineuse qui abrite l’âme du Québec de l’obscurité d’un crépuscule hâtif.

Le peuple québécois est un peuple qui sait survivre, on le sait. Il a survécu comme l’habitant survit à l’hiver. Au coin du feu, en famille, dans la chaleur d’une maison où le thé est toujours prêt à être versé, où les cartes n’attendent que d’être brassées une nouvelle fois pour chasser la nuit, où l’on naît, vit et meurt le temps venu. Il a survécu parce qu’il a su voir le blizzard passer et rester à l’abri. Rester à l’abri, c’est rester vivant. L’hiver au chaud nous aide à comprendre le Québec, et à voir en son refus de se perdre la plus grande poésie politique de notre temps.