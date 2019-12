Mme Francine Pelletier,

Le jour où paraissait votre chronique « Va, vis, deviens », un triple meurtre était commis à Montréal. Une femme et ses deux enfants périrent par la main d’un ex-conjoint qui se donna ensuite la mort. Une histoire qui se répète trop souvent.

Quelques jours plus tôt, le soir du 6 décembre, je suis allée commémorer le féminicide de Polytechnique avec ma fille trans de 19 ans. C’était émouvant pour moi d’être là avec elle, en sachant bien que selon les statistiques et les recherches, elle est plus susceptible de se faire agresser et violenter que moi, par exemple.

Peut-être que ces circonstances ont fait que j’ai trouvé particulièrement triste et choquante la conclusion de votre chronique : « il est temps de trouver un compromis qui les protège [les femmes] tout en permettant aux personnes trans de vivre en paix ».

On dirait vraiment que d’après vous, les femmes trans sont dangereuses au point où il faudrait les séparer des « vraies » femmes… Mme Pelletier, les femmes trans ne sont pas des hommes déguisés en femmes avec l’idée d’abuser de celles-ci ou d’accaparer des avantages qu’elles ont chèrement acquis. Ce serait se donner pas mal de trouble, en fait…

Êtes-vous sérieuse quand vous vous indignez qu’un centre d’aide aux victimes de viol de la Colombie-Britannique perde son financement parce qu’on refuse d’y admettre des femmes trans ? C’est horrible ! J’imagine avec douleur ma fille se faire violer et être refusée aux portes d’un centre d’aide parce qu’elle est trans. Que lui resterait-il à faire ? Cette idée est répugnante et combien douloureuse.

Tous les exemples utilisés dans cette chronique donnent dans la démagogie pure. Vous savez bien que ce n’est pas la minorité de femmes trans athlètes qui crée l’injustice pour les sportives professionnelles. Tout le système en place fait que les femmes athlètes gagnent moins d’argent, que plusieurs ont été agressées sexuellement par leurs entraîneurs, qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les médias. Vous savez bien que plusieurs femmes cisgenres sont violentes dans les prisons, pourquoi donner l’exemple d’une femme trans violente et taire les autres ? Qu’est-ce que vous essayez de prouver ?

Votre chronique a fait mal, parce que vous êtes lue et respectée et que vous avez contribué à la propagation de clichés, de méfiance, et que vous remettez en cause la solidarité entre femmes. La transsexualité semble vous dépasser comme réalité. Vous n’arrivez pas à remettre en question votre définition de ce qui est féminin et masculin. Faites donc comme nous, ceux et celles qui ont dû accepter et comprendre et revoir leur définition de ce qu’est le genre et de comment cela se vit chez une personne trans ou non binaire.

J’aime beaucoup citer la parole d’un petit garçon trans de moins de cinq ans (hé oui, l’identité de genre est un concept qui nous arrive vers les trois ans) qui a dit à ses parents : « Je n’aime pas la fille qui est sur moi. » Comprenez-vous ? Faites un effort, parce qu’il est temps que nous mettions nos limites à endurer des textes aussi irresponsables que celui que vous avez publié.

La réponse de la chroniqueuse

Ma chronique ne cherchait pas à remettre en cause la discrimination que vivent les femmes trans, loin de là. Elle cherchait à poser des questions sur un sujet qui n’a jamais été abordé de front, ailleurs que dans les universités, et n’a jamais été largement débattu avant les changements législatifs imposés à cet égard. Vous ne trouvez pas curieux que toutes les grandes causes — qu’il s’agisse des femmes, des Noirs, des travailleurs ou des gais — aient mis des années, voire des siècles avant d’être reconnues et que celle-ci, l’identité de genre, s’est imposée comme par magie ? Moi, oui.

Tout se passe comme si la discrimination que vivent les personnes transgenres rendait impossible tout questionnement ultérieur. La moindre critique se voit taxée de « démagogie pure », et j’en passe. Vous dites vous-même que la définition du féminin et du masculin devrait céder le pas à la nouvelle définition du genre sans jamais expliquer pourquoi quelque chose d’aussi essentiel que les balises sexuelles, qui nous définissent, devrait soudainement sauter parce que certaines personnes ne s’y sentent plus à l’aise. Si une femme trans demeure biologiquement un homme, et c’est souvent le cas, ce n’est ni farfelu ni discriminatoire de se poser la question de son acceptabilité dans un centre d’aide aux victimes de viol ou encore, lors d’une compétition sportive. C’est une question à la fois de justice sociale (pour les autres femmes qui sont en majorité) et de gros bon sens.