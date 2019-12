Une conversation dans une prison près de la mer

La prison Mas d’Enric, près de Tarragone en Catalogne, n’apparaissait pas comme un endroit désagréable au premier abord pour les visiteurs que nous étions. Quelqu’un qui ne sait pas qu’il s’agit d’une prison pourrait même trouver l’édifice plutôt joli.

Nous avons traversé un couloir vitré, de même qu’une terrasse où on retrouvait des oliviers bien entretenus, avant d’atteindre une grande salle, également vitrée, meublée de tables et de fauteuils. Les parois vitrées de cette salle avaient été décorées par les détenus en prévision de Noël. De ce lieu, on pouvait apercevoir la forêt méditerranéenne au loin. La mer se trouve à moins de 10 kilomètres de distance. Puis elle est entrée et nous l’avons chaleureusement accueillie.

Nous avons pris place sur les fauteuils exigus et avons entrepris la conversation. Elle nous a dit que la présence de personnes comme elle dans la prison contribue à attirer l’attention du public sur les conditions de détention et le fonctionnement du système judiciaire. Elle a poursuivi en nous expliquant que plusieurs de ses codétenues, qu’elle appelle ses « compagnes », ont connu de difficiles conditions de vie à l’extérieur de la prison et qu’elle essaie de les aider.

« Sans un certain niveau d’éducation et un solide noyau familial, dit-elle, les chances sont grandes qu’on aboutisse dans un lieu semblable à celui dans lequel je me trouve aujourd’hui. Ça ne va jamais vraiment tout à fait bien lorsqu’on est en prison, mais j’essaie de demeurer positive. Les choses s’amélioreront. »

Cette femme à qui nous avons parlé en ce doux milieu d’après-midi d’automne n’est nulle autre que Carme Forcadell, l’ex-présidente du Parlement de la Catalogne. Elle est emprisonnée depuis bientôt deux ans. Le 14 octobre dernier, elle fut condamnée à une peine de onze ans de prison après avoir été reconnue coupable de sédition, un chef d’accusation pour le moins suranné et inusité, par la Cour suprême espagnole.

La Cour a justifié la sentence de Mme Forcadell en évoquant « le rôle décisif qu’elle a joué à la direction d’un processus de construction légal, qui, en dépit de ses failles juridiques plus qu’évidentes, a servi de référence illusoire à des citoyens, de [façon à les] mobiliser pour faire pression sur le gouvernement et l’État ». En d’autres termes, le « crime » qui lui a valu d’être emprisonnée fut de permettre à un Parlement démocratiquement élu de débattre et d’adopter des lois.

Dans le cas présent : une loi permettant aux Catalans de se prononcer et d’exercer leur droit à l’autodétermination dans le cadre d’un référendum, et, dans l’éventualité d’une victoire, d’entreprendre la transition vers le statut d’État souverain. Bref, elle a été condamnée à plus d’une décennie d’emprisonnement pour avoir fait ce qui est naturellement attendu de la part du président de n’importe quel Parlement démocratiquement élu, soit de favoriser les débats et la prise de décisions par les parlementaires, et ce, dans le respect du règlement de la Chambre.

Une peine aussi inique et disproportionnée — tout comme l’est la sentence imposée à l’ensemble des prisonniers politiques catalans, laquelle totalise pas moins de 100 ans de prison — est pour le moins inhabituelle dans un pays membre de l’Union européenne et ne suscite pourtant que très peu de réactions scandalisées dans l’opinion publique internationale, ce qui laisse nombre de Catalans et de démocrates partout à travers le monde tout simplement perplexes.

Une démocratie digne de ce nom ne devrait jamais priver de sa liberté le président d’un Parlement, élu par la population et investi de son autorité par ses collègues parlementaires, pour le motif de ne pas avoir empêché la tenue d’un débat en Chambre et la mise en oeuvre d’une décision adoptée démocratiquement. Et le silence assourdissant de la communauté internationale à l’égard d’un tel abus de pouvoir ne saurait jamais être justifié.