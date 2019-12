Les voyages ou la survie de l’humanité

Le billet de Célébration acheté par l’homme qui me précède à la caisse du supermarché me sort de mon engourdissement… le billet arbore un avion (30 voyages à gagner) et deux voitures (BMW et Audi à gagner par dizaines) : les symboles de la réussite du consommateur de notre ère. À la maison, mon fils de 13 ans revient de l’école : « M’man, on va à Washington avec mon stage band ! » Son grand frère qui le suit : « Pis moi, c’est New York avec le groupe d’anglais enrichi ! » Et je ne dis pas que le premier voudrait bien faire l’échange linguistique d’une semaine à Saskatoon !

Je soupire, car ces « sorties » s’additionnent à celle de ma cadette : Toronto, pour souligner la fin du primaire… Une sorte de graduation !

Et puis, il y a l’aîné qui voudrait bien un stage à l’international pour terminer son DEC en bioécologie ! Deux de ses amis s’envoleront pour l’Afrique et le Mexique. Les autres étudiants du cégep de La Pocatière ne sont pas en reste : Silicon Valley, le Maroc et la Suisse ! J’oubliais : il y a aussi Washington !

J’ouvre Le Devoir : « Record de concentration de GES en 2018 : il n’y a aucun signe de ralentissement, et encore moins de diminution ». Le lendemain : « Plus de temps à perdre pour éviter la catastrophe, avertit l’ONU ».

Mais aussi, dans La Presse : « S’évader à bon prix ». Tu parles ! Au prix de l’humanité !

Plus loin : « Gagnez une croisière… » Gagnez un moyen de nous faire suffoquer un peu plus et encore plus !

De rapporter Le Devoir : « Il convient de rappeler que la dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a de 3 à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3 degrés plus élevée qu’aujourd’hui, et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel. »

Les enfants ! Vous n’irez ni à Toronto, ni à Washington, ni à Saskatoon, ni à New York. Et toi, mon aîné, je sais déjà que tu as renoncé à brûler du kérosène pour traverser un océan (l’équivalent de rouler six mois en voiture).

Vous vous demandez peut-être comment ont réagi nos enfants à qui on a refusé les « sorties » évoquées plus haut ? D’abord : mal. Et puis, avec sagesse. Ils sont conscients que l’on peut être heureux sans faire le tour du monde.

Nous leur disons que seule l’action peut nous permettre encore d’espérer.

« Le monde se trouve à un “tournant” et doit choisir entre l’“espoir” d’un monde meilleur en agissant maintenant de façon radicale, ou la “capitulation” », a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Additionnons toutes les actions individuelles pour qu’elles deviennent une force collective !

Et je pense à la sagesse de Voltaire qui n’a jamais résonné aussi fort qu’aujourd’hui, car c’est bien après avoir cherché le bonheur aux quatre coins du monde que son héros, Candide, a compris qu’il faut cultiver son jardin.

Voltaire, ça finirait bien ! Mais non, cela ne suffit pas ! Appelons nos gouvernements à réagir et à légiférer pour nous permettre d’entrer enfin dans la transition énergétique !