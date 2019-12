À propos du néo-romantique Handke

Dans une libre opinion signée Yves Gingras publiée le 23 octobre (« La moralisation de la littérature et des sciences, une régression sociale »), et d’une autre sous la signature de Nadou Loyat le 10 décembre (« À la défense de Peter Handke »), on a pu lire des propos qui amalgament, pour l’un, des mondes forts différents : la science, qui se réclame d’exactitude et de mesure, et la littérature, qui peut prétendre à explorer le tout de l’expérience humaine par la fiction, la poésie, l’essai, le théâtre ; et pour l’autre, les carrières littéraires de Knut Hamsun, soutien d’un parti nazi dans les années 1930 et Prix Nobel 1920, et Handke, soutien d’un gouvernement génocidaire dans les années 1990 et Prix Nobel 2019. Dans sa démonstration, M. Gingras passe très rapidement de l’affaire Handke, qu’il expédie en deux paragraphes, à son domaine d’expertise, ce qui l’amène à comparer le soutien d’un écrivain à un dictateur responsable de crimes contre l’humanité à une affaire d’adultère au début du XXe siècle. Il transforme ainsi Salman Rushdie, Jonathan Littell ou l’auteur de cette modeste lettre en défenseurs de la « moraline », comme disait Nietzsche.

Dans cette affaire, plutôt qu’Hamsun, nazi bien après l’obtention de son Nobel, comment ne pas ramener le point Godwin de l’histoire littéraire, Louis-Ferdinand Céline ? L’auteur des Bienveillantes, Jonathan Littell, dit que Céline est un immense écrivain et que, malgré le fait que c’était un fasciste, il est possible d’apprécier certains de ses livres parce que Céline est mort. Il exagère, dites-vous ? Si, dans les années 1950, l’académie suédoise avait décidé d’accorder son prix à l’auteur du Voyage au bout de la nuit, n’aurait-elle pas, couronnant une oeuvre et non seulement un titre ou l’autre, aussi couronné l’auteur violemment antisémite de Bagatelles pour un massacre et des Beaux draps, livres jamais reniés par son auteur ?

Rappelons qu’Handke a lui-même « godwinisé » la controverse en affirmant que les Serbes des années 1990 étaient comme les Juifs pendant le IIIe Reich, disant même, en 1999, que Belgrade frappée par l’OTAN était un « nouvel Auschwitz ». Il ne s’agit pas ici de censurer Céline, Hamsun ou Handke (on peut trouver leurs oeuvres sur les étagères de la librairie dans laquelle je travaille) mais d’être conséquent. Quand Handke se rend aux obsèques d’un dictateur génocidaire, quel est donc le message de l’écrivain ? Pas de rapport avec la littérature, dites-vous ? Aurait-il pu y assister aux premières loges s’il avait été plombier ?

Handke n’a pas écrit que de la fiction, mais aussi des carnets et des essais, dont Autour du grand tribunal (Fayard, 2003) à propos du procès de Milosevic auquel il assista. Nul doute qu’un jour, on regroupera aussi les lettres et interventions publiques du Nobel 2019, et donc aussi sa défense des politiques d’un gouvernement reconnu coupable de nettoyage ethnique. On est loin, ici, d’un Hamsun néo-romantique « tendu vers l’universel comme ultime “patrie” », tel que décrit par Loyat.

On pourrait défendre le Nobel de chimie Fritz Haber comme le fait Gingras en arguant qu’il travaillait pour l’effort de guerre allemand et que ses découvertes furent (peut-être) utilisées à son corps défendant. Mais comment défendre Handke se servant de la notoriété que lui a apportée son oeuvre pour publiquement nier le massacre de Srebrenica ? Néo-romantisme, vraiment ? Quid de la responsabilité personnelle, de la science (et de la littérature) sans conscience et de la « ruine de l’âme » ?

Il ne s’agit pas de soumettre le littéraire au politique, mais de reconnaître les enjeux de l’engagement de l’écrivain, qu’il soit aveugle au réel (comme Hamsun) ou salaud génial (comme Céline). Je n’ai pas de qualificatif pour Handke, mais comme l’a écrit Albert Camus, un homme, « ça s’empêche », et un Nobel, ça se refuse. S’il n’est pas « moral », Handke pourrait du moins être cohérent, lui qui déclarait il y a cinq ans à peine que le Nobel n’avait aucun sens et qu’il devrait être supprimé.